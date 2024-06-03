«Верный» атаковали хакеры

Ритейлер «Верный» подвергся хакерской атаке, в результате чего уже третий день почти 1 тыс. магазинов сети не принимают оплату банковскими картами. Недоступными остаются и онлайн-заказы, поскольку не работает сайт и приложение ритейлера. Если компании не удастся решить проблему в кратчайшие сроки, то, по подсчетам участников рынка, ее убытки за неделю могут превысить 1 млрд руб. Недавно с такой же проблемой столкнулся оператор доставки СДЭК, чья работа из-за атаки хакеров была полностью парализована почти трое суток.