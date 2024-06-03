«Верный» атаковали хакеры

Ритейлер «Верный» подвергся хакерской атаке, в результате чего уже третий день почти 1 тыс. магазинов сети не принимают оплату банковскими картами. Недоступными остаются и онлайн-заказы, поскольку не работает сайт и приложение ритейлера. Если компании не удастся решить проблему в кратчайшие сроки, то, по подсчетам участников рынка, ее убытки за неделю могут превысить 1 млрд руб. Недавно с такой же проблемой столкнулся оператор доставки СДЭК, чья работа из-за атаки хакеров была полностью парализована почти трое суток.
В прошедшие выходные магазины сети «Верный» на юге Москвы не принимали к оплате банковские карты, обнаружил корреспондент «Ъ». Ситуация не изменилась и в понедельник, 3 июня. По данным отраслевых Telegram-каналов, ровно такая же проблема возникла во всех магазинах «Верный» не только в Москве, но и в других городах.
В «Верном» заявили «Ъ», что торговая сеть подверглась хакерской атаке, в результате чего ряд систем работает с затруднениями. «Мы работаем над восстановлением работоспособности всех систем и клиентских сервисов и обо всех изменениях будем сообщать нашим покупателям и поставщикам незамедлительно», — уверяют в сети.
«Верный» объединяет более 1 тыс. супермаркетов, основан в 2012 году Андреем Рогачевым, запускавшим магазины «Пятерочка» (сейчас они входят в X5 Group). Сетью управляет ООО «Союз св. Иоанна Воина», принадлежащее, по данным ЕГРЮЛ, кипрской Edpal Ltd. Выручка этого ООО в 2023 году составила 123,8 млрд руб., чистая прибыль — 220 млн руб.
Почти неделю назад с аналогичной проблемой столкнулся логистический оператор СДЭК. С 26 мая оператор не выдавал и не принимал отправления в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), не работали его сайт и приложение. В компании объясняли это сбоем в работе вычислительных мощностей. Ответственность за сбой взяла на себя хакерская группа Head Mare. СДЭК удалось частично возобновить работу 29 мая, вернув возможность выдачи посылок в ПВЗ. К 1 июня стала доступной отправка посылок, заработало приложение. День спустя частично возобновлен прием отправлений курьерами.
Два источника «Ъ» на розничном рынке говорят, что после случая со СДЭК почти все крупные ритейлеры начали проводить дополнительную проверку возможной уязвимости своей IT-инфраструктуры, от которой зависят поставки продукции в магазины и оплата на кассах.
По подсчетам одного из собеседника «Ъ», потери «Верного» из-за хакерской атаки уже сейчас могут составить как минимум 300 млн руб., если эта ситуация не будет исправлена в ближайшие два дня, то потери могут превысить 500 млн руб.
При неработающих картах, сайте и приложении ритейлер может терять не менее 40% оборота, считает гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Таким образом, потери «Верного» могут составлять 120−140 млн руб. в день, или около 1 млрд руб. в неделю. Ранее в такую сумму эксперты оценивали ущерб, понесенный СДЭК от хакерской атаки.
Бурмистров не исключает, что IT-инфраструктура «Верного» пострадала от вируса-шифровальщика, как это было в случае со СДЭК. Эксперт предупреждает, что восстановление после такой атаки будет тяжелым и не быстрым, поскольку в первую очередь вирус атакует резервные копии данных.