Нефть Brent собрала все медвежьи паттерны

Нефть марки Brent собрала все медвежьи паттерны — «Голова и плечи», которая особенно хорошо просматривается на недельном графике, свечная формация «трех ворон», и, конечно же, «мертвый крест» — пересечение короткой и длинной скользящих средних.
С одной стороны, имеется серьезный риск ухода к зоне покупателей на $76−78 за баррель. С другой, в любой момент может прилететь «черный лебедь» с Ближнего Востока и разогнать ценник выше.
Поэтому наиболее вероятным сценарием видится продолжение движения в рамках расходящегося боковика.
Новостной фон
∙ Участники ОПЕК+ согласовали квоты на добычу нефти до конца 2025 г. Каким был статус договоренностей до встречи? Действовали соглашения о сокращении добычи на 5,86 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 5,7% мирового спроса. В эту сумму входят сокращения на 3,66 млн б/с, срок действия которых должен был бы истечь в конце 2024 г., и добровольные сокращения на 2,2 млн б/с, срок действия которых заканчивался уже в июне этого года. Что решили в воскресенье? Во-первых, продлить сокращение добычи на 3,66 млн б/с до конца 2025 г. Во-вторых, продлить сокращение добычи на 2,2 млн б/с до конца сентября 2024 г.
Как данное решение воспринял рынок? Мнения оказались смешанные. В Goldman Sachs заявили, что решение ОПЕК+ плюс является медвежьим для рынка. Аналитики UBS и RBC считают, что картель продолжит гибко управлять рынком, немного ослабляя ограничения, против которых в последнее время выступали отдельные страны-участницы. Цель действий ОПЕК+ — поддержать цены на нефть, удержав при этом мир внутри организации.
∙ Акции южнокорейских нефтегазовых компаний взлетели на десятки процентов после того, как президент Юн Сок Ёль одобрил план разработки нового месторождения ископаемого топлива, обнаруженного у юго-восточного побережья страны. Месторождение в водах города Пхохан содержит до 14 млрд баррелей нефти и газа, что предполагает порядка 29 лет потребления.
∙ Китайские и американские фирмы конкурируют за нефтяные активы Персидского залива.
∙ Танкер Snow Lotus класса Suezmax разгрузил партию нефти ЛУКОЙЛа у берегов Ганы после трехмесячного ожидания. Поставки в этот регион являются довольно редкими. По мнению издания Bloomberg, Россия расширяет список мелких покупателей своей нефти, чтобы не зависеть только от Китая и Индии.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США скорректировались примерно к уровню $2,5 за MMBtu и реализовали отскок наверх. Глобально актив пришел в блок консолидации прошлого лета и продолжает движение в нем.
Сегодня наблюдается очередной скачок цен на газ в Европе (фьючерс TTF). Причина — незапланированные перебои в снабжении со стороны Норвегии. При этом импорт СПГ в Европу в последние недели снизился на фоне роста спроса в Азии, где из-за жары люди чаще используют кондиционеры, что увеличивает потребление газа. В итоге, растет конкуренция за СПГ между Европой и Азией.
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