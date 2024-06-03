Нефть Brent собрала все медвежьи паттерны

∙ Участники ОПЕК+ согласовали квоты на добычу нефти до конца 2025 г. Каким был статус договоренностей до встречи? Действовали соглашения о сокращении добычи на 5,86 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 5,7% мирового спроса. В эту сумму входят сокращения на 3,66 млн б/с, срок действия которых должен был бы истечь в конце 2024 г., и добровольные сокращения на 2,2 млн б/с, срок действия которых заканчивался уже в июне этого года. Что решили в воскресенье? Во-первых, продлить сокращение добычи на 3,66 млн б/с до конца 2025 г. Во-вторых, продлить сокращение добычи на 2,2 млн б/с до конца сентября 2024 г.