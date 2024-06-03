Минфин ожидает десятки миллиардов поступлений от акциза на никотиновое сырье

До этого глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что правительство внесло в Государственную думу поправки в Налоговый кодекс, направленные на донастройку налоговой системы России. По его словам, Госдума рассмотрит бюджетный пакет, включая налоговые поправки, во внеочередном порядке, в течение 30 дней. Перед этим премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ заявил, что правительство РФ решило сделать минимальную планку для прогрессивной ставки налога для физических лиц (НДФЛ) более высокой, чтобы она коснулась не более 3% граждан.