Рынок жилья лихорадит в преддверии финала льготной ипотеки и новой ставки ЦБ

В ближайшие две недели ожидается прирост доли заявок на ипотеку на вторичном рынке — люди постараются получить одобрение кредита перед возможным пересмотром ставки ЦБ, говорит Майстренко. Специалисты Tymy отмечают, что люди сейчас достаточно внимательно следят за изменениями на рынке и стараются перестраховаться перед грядущими изменениями, отправляя заявки, чтобы зафиксировать текущие условия кредитования. При этом большинство не спешит со сделками по одобренным заявкам. Так, в марте 25% отправленных на ипотеку заявок были преобразованы в выданные кредиты, в апреле — 29%, а за четыре недели мая конверсия пока составляет 21%. Сейчас многие «придерживают» майские одобрения, отмечает Майстренко. Наиболее вероятно, что большинство из этих одобрений не конвертируется в сделки вплоть до заседания ЦБ. Если, как ожидает большинство аналитиков, ставку оставят на уровне 16% либо повысят до 17%, будет отложенная конверсия в сделки.