Что делать, если врач не хочет давать больничный

В случае, если вы не согласны с отказом лечащего врача оформить больничный лист, решить проблему незамедлительно будет сложно. Об этом рассказала адвокат Юридической группы «Яковлев и Партнеры», преподаватель Самарского государственного медицинского университета Евгения Рыжкова.
В первую очередь юрист советует обратиться к главному врачу или заведующему отделением и высказать свои претензии на приеме. Это может сделать и доверенное лицо пациента. Руководство больницы часто решает проблемы в этот же день.
Если не помогло, то остается только подавать жалобы в страховую организацию, название которой указано на обратной стороне полиса ОМС, а также региональный Минздрав и Росздравнадзор. У каждой организации есть сайт и обращения можно подать онлайн.
Однако ответ придется ждать до 30 дней, предупреждает эксперт.
Можно обратиться и в суд с заявлением о признании бездействия лечащего врача незаконным.
Однако, по мнению адвоката, судебный процесс отнимает слишком много ресурсов, а компенсация морального вреда будет незначительной.
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