Верховный суд обложил иски кредиторов к должникам госпошлинами

Вопрос о необходимости уплаты госпошлин инициаторами обособленных споров в рамках банкротных дел, который давно обсуждался, получил довольно неожиданное решение — порядок уплаты таких сборов определил Верховный суд (ВС) в своем обзоре судебной практики (закрепленные в нем позиции обязательны для нижестоящих судов).
Поясним, сейчас за подачу заявления о признании должника банкротом юрлица обязаны заплатить госпошлину в размере 6 тыс. руб., а физлица — 300 ₽, по обособленным же спорам, как правило, пошлина не уплачивается (за исключением случаев оспаривания сделок). При этом, по данным ВС, суды в 2023 году рассмотрели 340 тыс. банкротных дел, в рамках которых рассмотрено около 2,6 млн обособленных споров, например о включении требований в реестр, о привлечении к субсидиарной ответственности, о возмещении причиненных контролирующими лицами или арбитражным управляющим убытков.
В свежем обзоре практики ВС констатирует, что при инициировании обособленных споров в банкротстве госпошлина должна уплачиваться в общем порядке.
Это означает, что по требованиям о привлечении к субсидиарной ответственности, об истребовании имущества, о возмещении убытков, о включении требований в реестр госпошлина теперь будет аналогична той, что уплачивается при спорах имущественного характера, в зависимости от суммы требований. Так, при сумме требований от 1 млн до 2 млн руб. пошлина составит 23 тыс. руб. плюс 1% от суммы свыше 1 млн руб., при более значительных требованиях — 33 тыс. руб. и 0,5% от суммы иска свыше 2 млн руб., максимальный размер пошлины ограничен потолком в 200 тыс. руб. При оспаривании торгов, а также для ряда иных требований, включая признание незаконными действий арбитражного управляющего, размер пошлины будет тот же, что и при оспаривании сделок, — 6 тыс. руб. Не потребуется же уплата пошлины по вопросам о движении банкротного дела (о продлении процедуры, назначении управляющего и др.). Суды, напоминает ВС, могут освобождать заявителей от уплаты госпошлины или давать отсрочки исходя из их имущественного положения.
Как отмечает глава правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский, изменения введены ВС через обзор судебной практики, которая следовала обратному правилу: большинство обособленных споров в делах о банкротстве пошлиной не облагались. «Мы имеем дело с судебным нормотворчеством в его неприкрытом виде», — говорит эксперт, уточняя, что взимание пошлины коснется всех заявлений, поданных после публикации обзора, и даже тех, что уже поданы, но еще не приняты судом к производству, «тогда как если бы поправки вводились путем изменения Налогового кодекса, то они начали бы действовать только со следующего года».
По подсчетам Эдуарда Олевинского, исходя из статистики споров и размеров требований, поступления от новых пошлин могут принести в казну минимум 50 млрд руб. в год.
Председатель «Банкротного клуба» Олег Зайцев инициативу ВС, наоборот, поддерживает: «Почти во всех обособленных спорах в делах о банкротстве суды не требовали от истцов уплаты госпошлины, что приводило к загрузке судов и сторон заведомо бессмысленными спорами». «Теперь же, когда ВС справедливо напомнил, что обособленный спор — это исковой процесс и для его начала надо уплатить пошлину, появляется стимул подумать, стоит ли обращаться в суд, если шансов победить нет. Особенно это важно для субсидиарной ответственности, где цена иска бывает гигантской», — подчеркивает он.
Адвокат Case By Case Юлия Михальчук отмечает, что новые правила могут стать для «некоторых сутяжников» «заградительным тарифом» и они не будут подавать «пустые» заявления или судиться только ради того, чтобы измором взять оппонента. С другой стороны, полагает она, в ряде случаев эти пошлины будут уплачиваться за счет конкурсной массы, а значит, за счет кредиторов, которые и так немного получают в банкротстве. Как добавляет Эдуард Олевинский, возрастут и риски арбитражных управляющих — с них могут взыскивать судебные расходы в случае проигрыша по заведомо бесперспективному иску к контролирующему должника лицу, а эти расходы теперь увеличатся на сумму госпошлины.