Верховный суд обложил иски кредиторов к должникам госпошлинами

Это означает, что по требованиям о привлечении к субсидиарной ответственности, об истребовании имущества, о возмещении убытков, о включении требований в реестр госпошлина теперь будет аналогична той, что уплачивается при спорах имущественного характера, в зависимости от суммы требований. Так, при сумме требований от 1 млн до 2 млн руб. пошлина составит 23 тыс. руб. плюс 1% от суммы свыше 1 млн руб., при более значительных требованиях — 33 тыс. руб. и 0,5% от суммы иска свыше 2 млн руб., максимальный размер пошлины ограничен потолком в 200 тыс. руб. При оспаривании торгов, а также для ряда иных требований, включая признание незаконными действий арбитражного управляющего, размер пошлины будет тот же, что и при оспаривании сделок, — 6 тыс. руб. Не потребуется же уплата пошлины по вопросам о движении банкротного дела (о продлении процедуры, назначении управляющего и др.). Суды, напоминает ВС, могут освобождать заявителей от уплаты госпошлины или давать отсрочки исходя из их имущественного положения.