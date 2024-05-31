Нефть в ожидании решения ОПЕК+

Но технический анализ этому противоречит. На прошлой неделе Brent пробила последний из восходящих трендов, а котировки уже месяц находятся преимущественно под 200-дневной скользящей средней. На этой неделе Brent в очередной раз не смогла пройти сопротивление в $84,5 за баррель и откатилось к нижней границе своего боковика. С точки зрения техники, есть риск выхода из данного диапазона вниз — к $76−78 за баррель.