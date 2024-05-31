Нефть в ожидании решения ОПЕК+

Приближается дата очередной встречи ОПЕК+ — 2 июня, воскресенье. Возможно продление действующих ограничений до конца года, что, по оценкам МЭА, должно привести к некоторому дефициту предложения. Казалось бы, фундаментальная картина складывается для актива позитивно.
Но технический анализ этому противоречит. На прошлой неделе Brent пробила последний из восходящих трендов, а котировки уже месяц находятся преимущественно под 200-дневной скользящей средней. На этой неделе Brent в очередной раз не смогла пройти сопротивление в $84,5 за баррель и откатилось к нижней границе своего боковика. С точки зрения техники, есть риск выхода из данного диапазона вниз — к $76−78 за баррель.
Важно: подходит к концу срок действия июньского фьючерсного контракта.
Новостной фон
∙ По данным EIA, запасы нефти в США за неделю снизились на 4,16 млн баррелей (прогноз: −1,6 млн). Прогноз Американского института нефти (API) предполагал снижение на 6,49 млн баррелей. При этом запасы бензина выросли на 2,02 млн баррелей— выше ожиданий рынка (прогноз: +1 млн).
∙ ОПЕК+ работает над соглашением о сокращении добычи, которое может продлиться до 2025 года.
∙ Импорт сырой нефти в Азию достиг 12-месячного максимума. Однако большая часть роста обусловлена активностью Индии, а не Китая.
Природный газ
Во фьючерсах на природный газ продолжается коррекция, ближайшая цель которой — район $2,5 за MMBtu. Однако для данного инструмента характерны и более глубокие просадки.
Глобально актив пришел в блок проторговки прошлого лета.
Вчера EIA опубликовало недельный обзор рынка природного газа.
За неделю, закончившуюся 29 мая, спотовая цена Генри-Хаб упала с $2,51 до $2,21 за MMBtu.
В различных уголках страны изменения цен варьировались от снижения на 57 центов в Нью-Йорке до повышения на 30 центов во Флориде.
По данным S&P Global Commodity Insights, средний общий объем поставок природного газа вырос на 0,5% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США выросло на 1,5%.
Действующие запасы природного газа в стране на 27% выше, чем в среднем за последние 5 лет.
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