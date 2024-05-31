Как правильно давать деньги в долг: 5 полезных советов по выдаче займа

Перед тем, как давать в долг, следует определиться, доверяете ли вы тому, кому передать свои деньги. Необходимо проявить должную осмотрительность, даже если это родственник или хороший друг. Об этом рассказал адвокат МКА «СОВЕТНИК-ЦЕНТР», доктор юридических наук Георгий Шайрян.
«Не поддавайтесь на разговоры о том, что друзья должны верить друг другу. Пока деньги будут у заемщика, могут возникнуть ситуации, которые невозможно предвидеть», — предупреждает юрист.
Для начала эксперт советует воспользоваться интернет-сервисами и проверить, не должник ли заемщик по исполнительному производству и не является ли он банкротом.
Чтобы исключить споры в будущем обязательно возьмите от заемщика расписку в получении от вас денежных средств. «Ст. 808 ГК РФ определяет, что передача денег свыше десяти тысяч рублей, должна быть документально удостоверена», — говорит адвокат.
Расписку заемщик должен написать полностью от руки. В ее тексте заемщик указывает свои и ваши паспортные данные, включая адреса регистрации, подписывает и проставляет даты получения денежных средств и их возврата.
Если даты возврата не будет, то для получения денег вам придется сначала писать претензию. Кстати, даты тоже надо писать прописью — в цифры легко внести исправления.
Если расписку получить сложно, перечислите деньги со своей банковской карты на карту заемщика с указанием, что это ваш заем конкретному лицу до конкретной даты его возврата. Если же заемщик юридическое лицо, то расписку должен написать от руки его руководитель. Не забудьте проверить его полномочия в ЕГРЮЛ на дату передачи денег.
Если вы даете деньги взаймы под процент и сумма значительная, то составьте договор займа и заверьте его у нотариуса.
Как и в расписке, в договоре займа указывают, в каком порядке возвращаются деньги: единовременно, частями, или, например, ежемесячно выплачиваются только проценты
По словам, юриста, можно также предусмотреть и штраф за просрочку возврата процентов и/или всей суммы долга.
Наконец, если деньги вовремя не возвращают, то лучше обращаться в суд.
Впрочем, в судебной тяжбе не всегда следует полагаться на себя, поэтому не отказывайтесь привлечь квалифицированного юриста. В ходе судебного разбирательства нередко возникают неординарные ситуации, а при выигрыше дела, судебные расходы все равно лягут на заемщика.
«В любом случае, постарайтесь быть предельно внимательными, когда имеете дело с предоставлением денежного займа, подытожил Георгий Шайрян.
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