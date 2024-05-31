Как правильно давать деньги в долг: 5 полезных советов по выдаче займа

Если расписку получить сложно, перечислите деньги со своей банковской карты на карту заемщика с указанием, что это ваш заем конкретному лицу до конкретной даты его возврата. Если же заемщик юридическое лицо, то расписку должен написать от руки его руководитель. Не забудьте проверить его полномочия в ЕГРЮЛ на дату передачи денег.