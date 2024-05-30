Вклады или фондовый рынок: изменятся ли предпочтения россиян из-за налогов

Планируется ввести ставку НДФЛ в 13% для доходов с вкладов, если процентный доход составляет не выше 2,4 миллиона рублей в год. Также планируется ввести налог в размере 13% на дивиденды, если их сумма не превысит 2,4 миллиона рублей в год (сейчас порог — пять миллионов рублей). В случае превышения указанной суммы дивидендов за год, ставка НДФЛ будет уже 15%. С дохода выше этой суммы ставка составит 15% и 22% для доходов более 50 миллионов рублей.