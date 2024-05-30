Вклады или фондовый рынок: изменятся ли предпочтения россиян из-за налогов

Минфин рассчитывает, что после налоговых изменений в следующем году в федеральный бюджет поступит дополнительно 2,6 триллиона рублей. Госдума может принять законопроект в весеннюю сессию. Ставка налога на прибыль компаний вырастет с 20% до 25%, но эта мера позволит отказаться от курсовых экспортных пошлины, следует из документов министерства.
Планируется ввести ставку НДФЛ в 13% для доходов с вкладов, если процентный доход составляет не выше 2,4 миллиона рублей в год. Также планируется ввести налог в размере 13% на дивиденды, если их сумма не превысит 2,4 миллиона рублей в год (сейчас порог — пять миллионов рублей). В случае превышения указанной суммы дивидендов за год, ставка НДФЛ будет уже 15%. С дохода выше этой суммы ставка составит 15% и 22% для доходов более 50 миллионов рублей.
«Очевидно, что это сильно повлияет на рынок ценных бумаг, потому что именно такие инвесторы владеют двумя третями активов на рынке», — отметил к.э.н., начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст» Олег Абелев.
Он уточнил, что все налоговые льготы, которые были связаны с индивидуальными инвестиционными счетами, счетами долгосрочного владения, с правом получения вычета сохраняются.
По мнению экономиста, речь идет в целом о налоговой нагрузке на лиц, которые будут получать доходы в течение отчетного периода, где бы они ни генерировались. Это не обязательно может быть рынок ценных бумаг. Сюда относится доход, полученный по договорам ГПХ, заработная плата, проценты с банковских вкладов.
Важный момент — новые ставки НДФЛ будут применять к суммам превышения порога, а не ко всему доходу.
«Получается, что в среднем рост налоговой нагрузки в для налоговой системы увеличится меньше», — подсчитал Абелев.
Согласно его оценке, налогоплательщиков, для которых ставка поднимется существенно, не так много. Это люди с доходом от пяти миллионов рублей и ставка для них возрастет до 18%, а для лиц с доходом 50 миллионов рублей и выше — до 22%.
«Поэтому какого-то разового эффекта для бюджета не будет зафиксировано. Скорее это попытка выстраивать в долгосрочной перспективе новые принципы более справедливого налогообложения», — считает экономист.
По мнению директора департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Майорова, исторически более состоятельные клиенты имеют больше возможностей для налоговых оптимизаций и, очевидно, что такие механизмы будут развиваться в России.
«Задача государства — убрать налоговый арбитраж и замотивировать богатых использовать только те механизмы оптимизации, которые позволяют максимально эффективно применять данные инвестиции для достижения национальных целей развития», — считает он.
По оценке «БКС Мир инвестиций», в случае одобрения предложений Минфина можно ожидать снижение фондового рынка примерно на пять-семь процентов. Поскольку повышение налога на прибыль до 25% снижает чистую прибыль и дивиденды на 6,3%.
«Для инвесторов повышение налога на прибыль может означать сокращение базы для дивидендов», — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
В этом случае доходность по вкладам может быть привлекательней долгое время, если ЦБ РФ будет постепенно снижать ставку с уровня 16%.
Индекс Мосбиржи не изменился в день публикации налоговых предложений Минфина. По словам Беленькой, вероятное повышение ставки налога на прибыль до 25% обсуждалось уже достаточно давно, поэтому в какой-то мере оно может быть учтено рынком.
Риски и доходность растут
Любое изменениеи налогов ведет к необходимости пересмотра ранее заложенных в бизнес-планах компаний показателей, так как издержки возрастают, пояснил член Генсовета «Деловой России», руководитель подкомитета по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин.
«Поэтому инвестировать на фондовом рынке при повышении налогов, да еще и увеличении ключевой ставки становится рискованней», — отметил он.
В то же время он считает, что остается достаточно большое количество компаний, темпы роста которых позволяют перекрыть влияние увеличения налогов и ключевой ставки на бизнес. Нередко они входят в высокотехнологичный сектор, а также это фирмы малой капитализации с высокими темпами роста. Инвестиционные инструменты этих компаний, как правило, имеют потенциально очень большую доходность, но и риски гораздо выше, чем в банковских депозитах.
«Поэтому ответ на вопрос “Куда инвестировать?” зависит от инвестиционного профиля и аппетита к риску конкретного инвестора», — подчеркнул Лазутин.
При этом он напомнил, что в целом, принцип диверсификации портфеля никто не отменял. В зависимости от ожиданий баланса риска и доходности можно рассматривать инвестиции и в депозиты, и в различные инструменты фондового рынка.
«Особенно интересен фондовый рынок становится в период коррекции, которую мы сейчас все наблюдаем. А с учетом ограниченного финансового контура мы можем, в моем понимании, в среднесрочной и долгосрочной перспективе наблюдать кратный рост фондового рынка», — заключил Лазутин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».