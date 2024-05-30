Нефть. О стратегическом резерве США, Ингосстрахе и китайских НПЗ

Нефть марки Brent в очередной раз не смогла пройти уровень в $84,5 за баррель и откатилась вниз. Не помогли котировкам и данные о возможном падении запасов нефти в США.
Пока они движутся в боковике. Однако на прошлой неделе актив не смог удержать восходящий тренд, поэтому среднесрочная техническая картина указывает на риски перехода к нисходящей тенденции
По июньскому контракту на Мосбирже локальное сопротивление — $84,77 (вчера его прокололи, но закрепиться выше не смогли), поддержка — $80,78 за баррель.
Важно: срок действия данного контракта истекает 3 июня.
Основное событие недели — предстоящая встреча членов ОПЕК+, которая должна состоятся 2 июня. Рынок, судя по опросам СМИ, ожидает продления действующих ограничений на вторую половину года. При этом разногласия по этому вопросу внутри картеля также могут нарастать.
Новостной фон
∙ Статус конфликта на Ближнем Востоке. Израиль заявил, что, вероятно, не сможет победить ХАМАС до конца года. Зафиксирована очередная атака хуситов на судно в Красном море.
∙ Согласно прогнозу Американского института нефти (API), за прошедшую неделю запасы сырой нефти в стране снизились на 6,49 млн баррелей — самое большое падение с января. Сегодня будут опубликованы официальные данные Управления энергетической информации США, которые подтвердят или опровергнут прогноз API. Снижение запасов вполне закономерно, так как в стране стартовал летний автомобильный сезон.
∙ ЕС может ввести санкции против российского страховщика нефтяных танкеров «Ингосстрах». В чем причина? Дело в том, что потолок цен на российскую нефть, введенный странами G7, запрещает западным страховщикам предоставлять услуги тем грузам, цена которых превышает потолок. Все это привело к тому, что западные страховщики стали терять долю рынка, связанную с перевозкой российской нефти.
∙ Китайские нефтеперерабатывающие заводы снижают темпы переработки и, соответственно, закупки нефти у ключевых поставщиков — Саудовской Аравии и России.
∙ Высокопоставленные республиканцы предостерегают Байдена от использования стратегических нефтяных резервов. Сообщение появилось после того, как представители администрации президента намекнули на возможность высвобождения резерва на фоне прогнозируемого роста спроса этим летом.
∙ Саудовская Аравия готовится к вторичному размещению акций Aramco, в результате которого планирует привлечь более $10 млрд.
∙ ConocoPhillips приобретет Marathon Oil за $17 млрд. Сделка даст нефтяному гиганту доступ к сланцевым активам в Техасе и Северной Дакоте.
Природный газ
График фьючерсов на природный газ нарисовал гэп, однако он не совсем реальный. Причина его возникновения — переход рынка с майского контракта на июньский.
В данный момент в новом контракте наблюдается спад покупательской активности и коррекционное движение, ближайшая цель которого — район $2,5 за MMBtu.
Глобально актив пришел в блок проторговки прошлого лета. При этом пункт назначения текущей коррекции определить сложно.
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