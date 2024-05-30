Нефть. О стратегическом резерве США, Ингосстрахе и китайских НПЗ

∙ ЕС может ввести санкции против российского страховщика нефтяных танкеров «Ингосстрах». В чем причина? Дело в том, что потолок цен на российскую нефть, введенный странами G7, запрещает западным страховщикам предоставлять услуги тем грузам, цена которых превышает потолок. Все это привело к тому, что западные страховщики стали терять долю рынка, связанную с перевозкой российской нефти.