Как командировка влияет на зарплату

Таким образом, командировка не только не снижает заработок работника, но и включает в себя дополнительные выплаты и компенсации, направленные на покрытие всех связанных с ней расходов. Это гарантирует, что работник не понесёт финансовых убытков в связи с выполнением служебных обязанностей вне постоянного места работы, заключил Меркулов.