Кабмин одобрил проект обновления налоговых параметров

Нововведения должны вступить в силу с 1 января 2025 года. Среди изменений — разница в налоге в зависимости от дохода. Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 до 20 млн — 18%, а свыше 50 млн рублей в год — 22%. Повышенный налог будет взыматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов.