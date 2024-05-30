Кабмин одобрил проект обновления налоговых параметров

«Внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, рассмотрен и одобрен на заседании правительства», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Нововведения должны вступить в силу с 1 января 2025 года. Среди изменений — разница в налоге в зависимости от дохода. Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 до 20 млн — 18%, а свыше 50 млн рублей в год — 22%. Повышенный налог будет взыматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов.
Изменения не коснутся выплат участникам СВО. Семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума будет предложен возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%.
Для бизнеса налог на прибыль составит 25% вместо 20%, но с отказом от использования оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины.
О необходимости уточнить параметры налоговой системы, сделав их более справедливыми, заявлял президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в конце февраля. Основная задача — перераспределить налоговое бремя, сделав его более посильным. Глава государства подчеркивал, что к модернизации налоговой системы необходимо подходить аккуратно, принимая только выверенные решения. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, доходы от изменения налоговой системы пойдут на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, социальную инфраструктуру.