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Что выбрать? Квартиру в новостройке или на вторичном рынке

Объемы кредитования на покупку жилой недвижимости падают, ведь самая массовая льготная ипотека на новостройки заканчивает свой срок уже 1 июля. В чем сейчас отличия при покупке жилья на первичном рынке или вторичном — в видео Финансов Mail.ru.

В ближайшие один-два месяца будут сформированы условия по льготным ипотечным программам на пять лет, заявил председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. «В целом эта дверь под названием льготная ипотека прикрывается», — отметил он.

Что касается вторичного рынка, то здесь спрос напрямую зависит от ключевой ставки: представителя регулятора говорят о том, что снижать этот показатель с текущей отметки в 16% годовых раньше конца года они не намерены.

Что будет летом?

Как правило, в летний период на рынке недвижимости наступает затишье — активность покупателей и продавцов снижается примерно на 30%, рассказал ранее эксперт. Но в последние годы не столько сезонность влияет на участников рынка жилья, сколько внешние факторы — социальные и экономические потрясения, рост ключевой ставки ЦБ, изменения условий приобретения жилья в ипотеку и т. д.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».