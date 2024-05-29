Осторожно, двери закрываются: покупать или продавать квартиру

Если требуется решить квартирный вопрос, то нужно это делать, считает Сергей Шлома. «Что касается инвестиций в недвижимость сейчас, ни в коем случае не нужно этого делать: пока ипотечные ставки остаются высокими, спрос и цены расти не будут», — отметил он. По мнению эксперта, лучше положить десять миллионов рублей под 16% годовых и заработать 1,6 миллиона рублей, которых хватит на ремонт или на дополнительную комнату, чем купить квартиру за десять миллионов рублей и продать ее потом за 9,5 миллиона рублей.