Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За какие подарки придется заплатить налог

Согласно закону (п. 1 ст. 41, п. 1 ст. 210 НК РФ), подарки стоимостью выше 4 тысяч рублей должны облагаться НДФЛ. Но хорошая новость состоит в том, что налог платится далеко не со всех подарков, рассказала Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

Источник: Freepik

По ее словам, заплатить 13% придется от подарков свыше 4 тыс. рублей, полученных от работодателя, а также от физических лиц, не являющихся близкими родственниками или членами семьи, если речь идет о недвижимости, транспортных средствах, акциях, долях, паях и цифровых финансовых активах.

Во всех остальных случаях подарок, независимо от суммы и от того, будут ли это денежные средства или какие-то товары, услуги и т. д., не будет облагаться налогом.

Недвижимость, транспортные средства и т. д., подаренные близкими родственниками или членами семьи также не облагаются налогом.

По закону близкими родственниками являются: супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки.

«Например, если вы получили в подарок квартиру от бабушки, то вам не придется платить с этого налог, а если от тети или двоюродной сестры, то обязаны по итогам года заплатить НДФЛ в размере 13% от кадастровой стоимости. В то же время денежные средства в любом размере, полученные от тети, двоюродной сестры или любого другого физического лица не будут облагаться налогом», — разъяснила юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».