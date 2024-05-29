За какие подарки придется заплатить налог

По ее словам, заплатить 13% придется от подарков свыше 4 тыс. рублей, полученных от работодателя, а также от физических лиц, не являющихся близкими родственниками или членами семьи, если речь идет о недвижимости, транспортных средствах, акциях, долях, паях и цифровых финансовых активах.
Во всех остальных случаях подарок, независимо от суммы и от того, будут ли это денежные средства или какие-то товары, услуги
Недвижимость, транспортные средства
По закону близкими родственниками являются: супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки.
«Например, если вы получили в подарок квартиру от бабушки, то вам не придется платить с этого налог, а если от тети или двоюродной сестры, то обязаны по итогам года заплатить НДФЛ в размере 13% от кадастровой стоимости. В то же время денежные средства в любом размере, полученные от тети, двоюродной сестры или любого другого физического лица не будут облагаться налогом», — разъяснила юрист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».