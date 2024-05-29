За какие подарки придется заплатить налог

«Например, если вы получили в подарок квартиру от бабушки, то вам не придется платить с этого налог, а если от тети или двоюродной сестры, то обязаны по итогам года заплатить НДФЛ в размере 13% от кадастровой стоимости. В то же время денежные средства в любом размере, полученные от тети, двоюродной сестры или любого другого физического лица не будут облагаться налогом», — разъяснила юрист.