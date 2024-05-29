Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минфине оценили доходы бюджета после налоговых изменений

Дополнительные доходы в казну от налоговых изменений в 2025 году, по расчетам министерства финансов России, составят 2,6 триллионов рублей.

Источник: AP 2023

Как сообщает РИА Новости, 1,6 триллиона рублей из этой суммы, с учетом вычетов, составит дополнительный доход от налога на прибыль, ставка которого вырастет до 25%. До 2030 года дополнительные поступления от изменения налоговой ставки прогнозируются в размере 11,1 триллиона рублей.

Еще 533 миллиарда рублей принесет расширение прогрессивной шкалы НДФЛ. С учетом вычетов до 2030 года включительно — 3,1 триллиона рублей дополнительных поступлений в бюджет.

Кроме того, ожидается поступление порядка 50 миллиардов рублей от акциза на никотиновую продукцию в 2025 году, изменения в упрощенной системе налогообложения принесут дополнительные 2,5 триллиона рублей за шесть лет, также возможная реализация регионами права по повышению налогов на дорогостоящее имущество может принести в 2025 году 32 миллиарда рублей, а за шесть лет — около 214 миллиардов.