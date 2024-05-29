В минфине оценили доходы бюджета после налоговых изменений

Кроме того, ожидается поступление порядка 50 миллиардов рублей от акциза на никотиновую продукцию в 2025 году, изменения в упрощенной системе налогообложения принесут дополнительные 2,5 триллиона рублей за шесть лет, также возможная реализация регионами права по повышению налогов на дорогостоящее имущество может принести в 2025 году 32 миллиарда рублей, а за шесть лет — около 214 миллиардов.