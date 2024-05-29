В минфине оценили доходы бюджета после налоговых изменений

Как сообщает РИА Новости, 1,6 триллиона рублей из этой суммы, с учетом вычетов, составит дополнительный доход от налога на прибыль, ставка которого вырастет до 25%. До 2030 года дополнительные поступления от изменения налоговой ставки прогнозируются в размере 11,1 триллиона рублей.
Еще 533 миллиарда рублей принесет расширение прогрессивной шкалы НДФЛ. С учетом вычетов до 2030 года включительно — 3,1 триллиона рублей дополнительных поступлений в бюджет.
Кроме того, ожидается поступление порядка 50 миллиардов рублей от акциза на никотиновую продукцию в 2025 году, изменения в упрощенной системе налогообложения принесут дополнительные 2,5 триллиона рублей за шесть лет, также возможная реализация регионами права по повышению налогов на дорогостоящее имущество может принести в 2025 году 32 миллиарда рублей, а за шесть лет — около 214 миллиардов.