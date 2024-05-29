Силуанов перечислил принципы налоговой реформы

Ранее сегодня комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила налоговую реформу Минфина. После рассмотрения в правительстве законопроекты поступят в Госдуму. Поправки в налоговый кодекс предусматривают прогрессивную шкалу налога на доходы для физлиц (НДФЛ). Для граждан с доходом менее 2,4 млн руб. в год ставка останется на уровне 13%. Ставка при доходах от 2,4 млн до 5 млн руб. в год будет увеличена до 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, более 50 млн — 22%.