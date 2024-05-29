Садоводы РФ потеряли более половины урожая из-за майских заморозков

Садоводы Российской Федерации столкнулись с серьезными проблемами из-за необычных майских заморозков, которые привели к потере более половины будущего урожая и даже к гибели многолетних насаждений. Национальный союз производителей плодов и овощей (Национальный плодоовощной союз) направил письмо в Минсельхоз, обращая внимание на необходимость предоставления дополнительной помощи со стороны государства.
Некоторые садоводческие предприятия понесли огромные потери: так, у ООО «Агроном-сад» (Липецкая область) погибло около 75% урожая яблок, у ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» (Липецкая область) — до 85% урожая, а у ООО «Белгородские яблоки» и ООО «Владимировский сад» (Белгородская область) потери составили 100%.
Союз предлагает внедрение ряда мер поддержки для садоводческих хозяйств, среди которых есть отсрочка уплаты страховых взносов и платежей по краткосрочным кредитам для компаний, потерявших более 50% планируемого урожая из-за ЧС природного характера. Также предлагается рассмотеть возможность предоставления финансовой поддержки на раскорчевку садов и другие меры, которые помогли бы избежать банкротства и ускорить восстановление производства.
Эти меры не только помогут садоводческим хозяйствам справиться с последствиями недавних заморозков, но и смягчат рост цен на фруктовую продукцию в будущем.
Минсельхоз уже рассматривает введение федерального режима ЧС из-за заморозков, затронувших посевы и сады по всей стране.
Диана Тачаева