Садоводы РФ потеряли более половины урожая из-за майских заморозков

Садоводы Российской Федерации столкнулись с серьезными проблемами из-за необычных майских заморозков, которые привели к потере более половины будущего урожая и даже к гибели многолетних насаждений. Национальный союз производителей плодов и овощей (Национальный плодоовощной союз) направил письмо в Минсельхоз , обращая внимание на необходимость предоставления дополнительной помощи со стороны государства.

Некоторые садоводческие предприятия понесли огромные потери: так, у ООО «Агроном-сад» (Липецкая область) погибло около 75% урожая яблок, у ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» (Липецкая область) — до 85% урожая, а у ООО «Белгородские яблоки» и ООО «Владимировский сад» (Белгородская область) потери составили 100%.

Особенностью садоводческих хозяйств является то, что в отличие от других сельхозпроизводителей, они не могут просто пересеять уничтоженные культуры и получить урожай уже в текущем году. Восстановление потерянных многолетних насаждений может занять от 3 до 5 лет, что делает ситуацию особенно сложной.