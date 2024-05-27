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Минсельхоз анонсировал федеральный режим ЧС из-за майских заморозков

Минсельхоз намерен ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за майских заморозков, заявила глава ведомства Оксана Лут, передает «Интерфакс».

Источник: Reuters

Минсельхоз намерен ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за майских заморозков, заявила глава ведомства Оксана Лут, передает «Интерфакс». Сроки действия режима пока не определены.

«Ведем федеральный. А компенсировать [ущерб от заморозков] попросим у правительства как раз плодовые культуры», — сказала она.

Аномально холодная погода наблюдается в Центральной России с начала мая. Заморозки привели к гибели сельскохозяйственных культур. В ряде регионов из-за этого уже вводился режим ЧС. Среди них — Воронежская, Ростовская, Тамбовская, Липецкая и Волгоградская области.

Материал дополняется.