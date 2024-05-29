Лучше прогнозов: что еще ожидать от фондового рынка

«Ожидания по индексу Мосбиржи до конца текущего года при прочих равных умеренно оптимистичные. Вполне вероятно, что индикатор во многом благодаря надеждам на выплату промежуточных дивидендов уже за 2024 год будет стремиться в район 3800 пунктов — к максимумам с января 2022 года», — прогнозирует эксперт. Она напомнила, что за 2023 год наиболее привлекательную промежуточную дивидендную доходность дали бумаги «Газпром нефти», банка «Санкт-Петербург», «Магнита», «НоваБев Групп», ТМК, «Татнефти», «Роснефти», «Норникеля» и «ФосАгро». «Дополнительную поддержку российским акциям во 2-й половине года может оказать и вероятное начало цикла снижения процентной ставки ЦБ РФ, которая по итогам года, однако, наверняка останется двузначной», — прогнозирует Елена Кожухова.