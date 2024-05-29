Лучше прогнозов: что еще ожидать от фондового рынка

Индекс Мосбиржи вырос на 12% с начала года и 20 мая достиг в 3521,72 пункта — очередного максимума с начала февраля 2022 года, согласно данным торгов. В итоге фондовый рынок компенсировал обвал с 24 февраля 2022 года.
По мнению Натальи Малых, руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам», один из драйверов роста рынка — приток ликвидности от реинвестирования дивидендов, а также от розничных инвесторов. Недавно Московская биржа сообщила, что суммарный объем вложений розничных инвесторов на фондовом рынке площадки в апреле достиг рекордной в 2024 году суммы 94,7 млрд рублей. «Что касается дивидендов, то в этом году эмитенты могут суммарно выплатить, по разным оценкам, порядка 5 трлн рублей, часть из которых будет реинвестирована в акции», — прогнозирует Наталья Малых.
Крупнейшие плательщики дивидендов — нефтегазовые компании и Сбербанк. По ее словам, для инвесторов акции хотя и остаются рисковым активом, но обладают антиинфляционными свойствами и коррелируют с валютными курсами.
Кроме этого, ослабление рубля повышает стоимость акций компаний, которые получают экспортную выручку. Это помогает росту индекса Мосбиржи.
«Мы ожидаем умеренного ослабления рубля к концу года, до 100 ₽ за доллар. Кроме того, экономика чувствует себя лучше ожиданий: с 2022 года первоначальные прогнозы неоднократно пересматривались вверх, и это влияет на ожидания по корпоративным прибылям и, соответственно, дивидендам, которые также двигались в лучшую сторону. Мой базовый сценарий по Индексу МосБиржи на конец года — 3720 пунктов», — сообщила Наталья Малых.
Прогноз аналитиков БКС по индексу Мосбиржи до конца года 3650 пунктов без дивидендов и 4000 пунктов с дивидендами. «Возможно с учетом текущей динамики и новых вводных. Мы повысим свой таргет. В целом при хорошей конъюнктуре цель в 3600 пунктов может быть достигнута уже к 1 сентября», — рассказала Анна Кокорева, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Она назвала основные драйверы роста индекса. Это слабый рубль и в основной массе позитивная отчетность эмитентов и дивидендные выплаты — сезон их публикации в самом разгаре. «Однако санкции и высокая ключевая ставка продолжают оказывать давление на компании, а значит и на фондовый рынок», — отметила Анна Кокорева.
По мнению Елены Кожуховой, аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал», преодолеть психологически важную отметку 3500 пунктов в мае по индексу Мосбиржи российскому рынку помогли главным образом корпоративные факторы. Во-первых, это дивидендные истории по итогам 2023 года, реестр по которым преимущественно закрывается в период с мая по июль, а во-вторых — редомициляция таких компаний как «Яндекс», призванная снизить санкционные риски.
В целом интерес к российскому фондовому рынку остается высоким: все новые компании проводят IPO, а такие эмитенты как «Норникель» и «Транснефть» осуществили сплит своих акций, чтобы сделать их более доступными для частных инвесторов, отметила эксперт.
«Ожидания по индексу Мосбиржи до конца текущего года при прочих равных умеренно оптимистичные. Вполне вероятно, что индикатор во многом благодаря надеждам на выплату промежуточных дивидендов уже за 2024 год будет стремиться в район 3800 пунктов — к максимумам с января 2022 года», — прогнозирует эксперт. Она напомнила, что за 2023 год наиболее привлекательную промежуточную дивидендную доходность дали бумаги «Газпром нефти», банка «Санкт-Петербург», «Магнита», «НоваБев Групп», ТМК, «Татнефти», «Роснефти», «Норникеля» и «ФосАгро». «Дополнительную поддержку российским акциям во 2-й половине года может оказать и вероятное начало цикла снижения процентной ставки ЦБ РФ, которая по итогам года, однако, наверняка останется двузначной», — прогнозирует Елена Кожухова.
Во второй половине лета рынок, тем не менее, по ее оценке, может «забуксовать» после закрытия дивидендных реестров и в условиях общей пониженной сезонной активности на биржах. Кроме того, цена нефти снижается и наметился среднесрочный медвежий разворот, что может оказывать давление на эмитентов нефтегазового сектора наряду с предполагаемым ужесточением западными странами контроля за соблюдением потолка цен на российскую нефть, предупредила аналитик.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».