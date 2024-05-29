Изменения в налогах, индекс Мосбиржи, нефть выше $84: дайджест инвестора

Минфин предложил изменения в налоговой системе.
Министерство финансов подготовило и внесло в правительство пакет поправок, включая законопроект об изменениях в налоговой системе. Предполагается, что нововведения будут приняты Госдумой в текущую весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа, и вступят в силу 1 января 2025 года.
В числе прочего в нем указано, что ставки 13% и 15% при налогообложении дивидендов, доходов с депозитов, а также доходов с продажи ценных бумаг сохранятся. В то же время порог применения ставки 15% изменится. Сейчас он составляет ₽5 млн в год, Минфин предложил понизить эту планку до ₽2,4 млн в год. Дальнейшей прогрессии для такого вида доходов не будет. В частности, «сохранение уровня налогообложения дивидендов позволит не тормозить развитие фондового рынка», отметили в ведомстве.
Минфин также предложил повысить ставку налога на прибыль корпораций с действующих 20% до 25%. Повышение с 1 января 2025 года налога на прибыль позволит отказаться от оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины, введенные для широкого круга отраслей осенью 2023 года. Весной правительство продлило их действие до конца 2024 года.
Предлагается также пятиступенчатая шкала НДФЛ для физических лиц:
13% — при доходах до ₽200 тыс. в месяц (2,4 млн в год);
15% — для части дохода в диапазоне ₽200−416,7 тыс. в месяц (₽2,4−5 млн в год);
18% — для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — ₽1,67 млн в месяц (₽5−20 млн в год);
20% — для части дохода в диапазоне ₽1,67−4,17 млн в месяц (₽20−50 млн в год);
22% — при доходах свыше 4,17 млн в месяц или ₽50 млн в год.
Объем дополнительных доходов бюджета от предложенных налоговых преобразований, по оценкам ведомства, составит ₽2,6 трлн. Повышение налога на прибыль с 20% до 25% принесет дополнительные ₽1,6 трлн, а расширение прогрессии НДФЛ — ₽533 млрд.
Также ведомство предложило повысить НДПИ в ряде отраслей (добыча железа — на 15%, производство минеральных удобрений — в 2,0 и 2,3 раза для разных категорий). На этом фоне акции «ФосАгро» упали по итогам вечерней сессии на 3,58%, до ₽6008. Распродажи также прошли в бумагах НЛМК и «Северстали».
Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций показал слабый рост после нескольких дней падения. По итогам торгов 28 мая бенчмарк прибавил 0,11% и закрылся на уровне 3302,91 пункта. Индекс РТС вырос на 0,07%, до 1174,75 пункта.
Попытка отскока на рынке акций не удалась, полагает эксперт «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин, это негативный сигнал о недостатке спроса в акциях. Риски снижения рынка остаются высокими, особенно с учетом новостей об увеличении налогов. Поддержку оказывает лишь внешний фон: рост цен на нефть и сырьевые товары. При пробое вниз уровня 3280−3290 пунктов следующим ориентиром для индекса Мосбиржи станет отметка 3240 пунктов.
«Медвежьи» настроения на рынке могут сохраниться, предупредил старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев. Значительных поводов для роста акций сейчас нет. Дивидендный сезон подходит к концу, а впереди заседание Банка России, на котором, возможно, будет обсуждаться повышение ключевой ставки.
Цены на нефть
Стоимость нефти марки Brent превысила $84 за баррель. Цена нефти превысила отметку $84 за баррель впервые более чем за неделю — в предыдущий раз такое было 20 мая.
Участники рынка отыгрывают предстоящую встречу ОПЕК+, на которой возможно продление снижения добычи крупнейшими производителями. Встреча ОПЕК+, на которой будет оцениваться политика поставок после сокращения добычи в первой половине года для поддержки цен, пройдет 2 июня.
Кроме того, в США набирает обороты туристический сезон, который может повысить спрос на нефть и топливо, рассказал Яков Яковлев.
Отмена аукционов ОФЗ
Минфин отменил аукционы по размещению ОФЗ в среду, 29 мая, на фоне усиления волатильности на рынках. «Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 29 мая 2024 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении ведомства.
Отказ от проведения аукциона — это рядовое событие, Минфин ранее это уже делал, как раз в ситуациях повышенной волатильности на рынке ОФЗ, сообщил Василий Карпунин. В последние сессии на рынке облигаций наблюдались распродажи, так что решение оправданное. По мнению экспертов проекта «Мои инвестиции», сокращение предложения долга может поддержать рынок ОФЗ и обеспечить остановку роста доходностей.
С начала 2024 года индекс гособлигаций RGBI упал более чем на 10%. Инвесторы опасаются сохранения жесткой монетарной политики в течение долгого времени, а также возможного повышения ставки ЦБ на заседании 7 июня.
Корпоративные события
«Займер»: собрание акционеров рассмотрит вопрос о дивидендах за первый квартал. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплату в размере ₽4,58 на акцию (дивдоходность — 2,41%).
«Ашинский метзавод»: ГОСА по дивидендам за 2023 год.
«Транснефть»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
«Полюс»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
«Совкомфлот»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
«РусГидро»: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года.
Capri: финансовые результаты за четвертый квартал 2024 финансового года, после закрытия рынка, EPS — $0,67, выручка — $1,29 млрд.
Red Robin Gourmet Burgers: финансовые результаты за первый квартал 2024 года, после закрытия рынка, EPS — -$0,6, выручка — $392,73 млн.
UiPath: финансовые результаты за первый квартал 2025 финансового года, после закрытия рынка, EPS — $0,12, выручка — $333,88 млн.
Salesforce: финансовые результаты за первый квартал 2025 финансового года, после закрытия рынка, EPS — $2,37, выручка — $9,15 млрд.
HP: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года, после закрытия рынка, EPS — $0,81, выручка — $12,59 млрд.
Nutanix: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года, после закрытия рынка, EPS — $0,17, выручка — $515,96 млн.
Другие важные события.
Окончание периода сбора заявок на IPO «Элемента».
Германия: индекс потребительских цен, май — 15:00 мск.
Россия: данные по промышленному производству за первые четыре месяца 2024 года (19:00 мск).
Россия: недельные данные по индексу потребительских цен.
США: Бежевая книга ФРС — 21:00 мск.
США: недельные данные по запасам нефти по данным API — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3302,91 (+0,11%).
Индекс РТС: 1174,75 (+0,07%).
S&P 500: 5306,04 (+0,02%).
Dow Jones Industrial Average: 38 852,86 (-0,55%).
NASDAQ Composite: 17 019,88 (+0,59%).