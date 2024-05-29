Изменения в налогах, индекс Мосбиржи, нефть выше $84: дайджест инвестора

В числе прочего в нем указано, что ставки 13% и 15% при налогообложении дивидендов, доходов с депозитов, а также доходов с продажи ценных бумаг сохранятся. В то же время порог применения ставки 15% изменится. Сейчас он составляет ₽5 млн в год, Минфин предложил понизить эту планку до ₽2,4 млн в год. Дальнейшей прогрессии для такого вида доходов не будет. В частности, «сохранение уровня налогообложения дивидендов позволит не тормозить развитие фондового рынка», отметили в ведомстве.