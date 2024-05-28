В Госдуме одобрили ко II чтению пакет проектов о применении эскроу в ИЖС

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по ЖКХ рекомендовал к принятию во втором чтении пакет законопроектов о разрешении применять механизм эскроу в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС).
Как пояснил ранее член комитета ГД по строительству Сергей Колунов, механизм эскроу в ИЖС предполагает, что деньги от заказчика попадают на банковский спецсчёт и хранятся там до окончания строительства. Соответственно, подрядчик получает их только после сдачи объекта, а сами работы ведет за счет кредитных или собственных средств, отмечал депутат. Колунов также напомнил, что с 2019 года эскроу-счета используются при строительстве многоквартирных домов.
«Законопроект устанавливает право подрядчика заключить договор строительного подряда, денежные средства в счет уплаты цены которого размещаются заказчиками на счетах эскроу», — следует из текста пояснительной записки к базовому законопроекту.
Второй законопроект вносит в отдельные законы изменения, которые дают возможность подрядчику при строительстве жилых домов направлять и получать документы, предусмотренные Градостроительным кодексом. Одновременно предусматривается страхование денежных средств на счетах эскроу, открытых в соответствии с базовым законопроектом в системе страхования вкладов на сумму до 10 миллионов рублей.
«Физическое лицо заключает договор напрямую с подрядчиком для строительства одного дома. При условии, что подрядчик аккредитован банком и использует типовую проектную документацию или домокомплекты отечественного производства. Если у человека возникают претензии к качеству ИЖС, то должна быть проведена процедура технического осмотра дома. Провести осмотр может только специалист в области изысканий/проектирования/строительства, включенный в Национальный реестр специалистов-строителей», — пояснил ранее процедуру первый зампред комитета Владимир Кошелев.
По его словам, принятие законопроекта означает создание цивилизованного рынка малоэтажного домостроения и повышение доступности индивидуальных домов для граждан России.
Комитет также одобрил поправки к законопроекту, в частности, о возможности направлять средства материнского капитала на счет эскроу.
Правительство внесло в ГД оба законопроекта в октябре. Ранее президент России Владимир Путин поручил ускорить внесение в законодательство изменений, предусматривающих использование механизма эскроу при индивидуальном жилищном строительстве.