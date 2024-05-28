В Госдуме одобрили ко II чтению пакет проектов о применении эскроу в ИЖС

Как пояснил ранее член комитета ГД по строительству Сергей Колунов, механизм эскроу в ИЖС предполагает, что деньги от заказчика попадают на банковский спецсчёт и хранятся там до окончания строительства. Соответственно, подрядчик получает их только после сдачи объекта, а сами работы ведет за счет кредитных или собственных средств, отмечал депутат. Колунов также напомнил, что с 2019 года эскроу-счета используются при строительстве многоквартирных домов.