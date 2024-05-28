Структура Фридмана, Авена и Косогова пригрозила Кипру иском за утрату активов

В пресс-релизе компании говорится, что Минфин Кипра более чем 15 месяцев не выдает кипрской «дочке» ABHH ABH Financial разрешение на продажу российского АО «АБ холдинг». Через эти компании ABHH владеет российским Альфа-банком. Соглашение о продаже было достигнуто еще в феврале 2023 года. В компании уточнили, что на протяжении всего этого срока прилагали усилия для получения разрешение от кипрского минфина, но тщетно.