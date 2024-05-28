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Минфин представил параметры прогрессивного НДФЛ

Министерство финансов внесло в правительство анонсированные ранее изменения налоговой системы, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Материалы имеются в распоряжении «Ъ». Согласно им, прогрессивная шкала будет начинаться с годового дохода свыше 2,4 млн руб. (200 тыс. руб. в месяц).

Источник: РИА "Новости"

Для граждан с месячным доходом меньше 200 тыс. руб. ставка НДФЛ останется на действующем уровне в 13%.

Далее предлагается следующая прогрессивная шкала:

для доходов от 2,4 до 5 млн в год — 15%;

для доходов от 5 до 20 млн — 18%;

для доходов от 20 до 50 млн — 20%;

для доходов свыше 50 млн — 22%.

Повышенная ставка применяется не ко всей сумме. Она платится с превышения базовых 2,4 млн руб. В Минфине подсчитали, что налоги вырастут примерно для 2 млн человек, или 3,2% от работающего населения страны.

Также для физических лиц сохранится возможность работать в режиме самозанятых. Ставки по нему остаются на прежнем уровне.

Для НДФЛ на дивиденды ставка в 13% будет применяться до суммы 2,4 млн руб. Свыше будут брать 15% без дальнейшей прогрессии. Аналогичный подход применяется для процентных доходов от депозитов, от реализации ценных бумаг и долей участия — 13% до 2,4 млн руб. и свыше этой суммы 15% без прогрессии.

При этом льгота при более чем пятилетнем владении ценными бумагами и долями, в соответствии с которой налог с доходов по ним не уплачивается, прекратит свое действие в том случае, если доходы налогоплательщика за год превысят 50 млн руб.

Ставка налога на доходы от продажи объектов недвижимости будет 13% до суммы в 2,4 млн руб., а свыше этой суммы — 15% без дальнейшей прогрессии. При этом в полной мере останется льгота в виде освобождения от налога доходов от продажи имущества после минимального срока владения (пять лет для недвижимости и три года для иного имущества).

В рамках новой системы предусмотрены ряд льгот. Доходы участников СВО в связи с участием в ней не попадают под повышение НДФЛ. Для семей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не более 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц (в 2025 году это около 320 тыс. руб. на человека в год) будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%.

В материалах Минфина говорится, что даже после введения полноценной прогрессивной шкалы НДФЛ российская система сохранит конкурентоспособность по отношению к соседним странам. В Белоруссии взимается НДФЛ в 13% или 25%, в Армении — 20%, а в Азербайджане — 14% или 25%, указывает ведомство. Отмечается также, что максимальная ставка налога в Великобритании составляет 46%, в Германии — 47,5%, в Австрии — 55%, во Франции 55,4%.