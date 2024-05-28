Минфин представил параметры прогрессивного НДФЛ

В рамках новой системы предусмотрены ряд льгот. Доходы участников СВО в связи с участием в ней не попадают под повышение НДФЛ. Для семей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не более 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц (в 2025 году это около 320 тыс. руб. на человека в год) будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%.