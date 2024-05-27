Названы 9 способов накопить на вторую пенсию

«То, что вы выберете должно подходить именно вам с учетом вашего возраста, финансовых целей и аппетита к риску. Многие из вышеперечисленных инструментов дают возможность участия от 1 тысячи рублей. Понятно, что вы не прочувствуете в моменте доход с тысячи, но это может стать отличным началом для большего. Так как свободная тысяча и не одна есть у каждого. Важно помнить, что чем раньше начать откладывать средства, тем больше эффекта будет от сложных процентов», — заключила собеседница «Ленты.ру».