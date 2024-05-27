Может ли работодатель в одностороннем порядке менять график?

Но и в этом случае необходимо соблюсти процедуру: уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ о предстоящих изменениях. А также необходимо предложить работнику другую работу, если он не согласен на новый график. Если работник отказывается и от нового графика, и от другой работы, его можно уволить, однако лишь на основании письменного отказа от продолжения работы или акта, который фиксирует отказ работника подписать необходимые документы".