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Каким будет курс рубля 28 мая 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля на 28 мая в 2024 году. Вместе с инвестиционным стратегом «БКС Мир инвестиций» Александром Бахтиным рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке.

Александр Бахтин
аналитик
Источник: Reuters

Российский рынок акций начал неделю нисходящей коррекцией, индекс Мосбиржи обновил двухмесячный минимум. Давление оказало заметное укрепление рубля. Продолжили нести потери тяжеловесные бумаги «Газпрома».

Внешний фон был в целом позитивным. В хорошем плюсе завершили день китайские биржи, в Европе преобладала нейтральная динамика, в США сегодня торги не проводятся в связи с национальным праздником (Днем памяти). Майский индекс делового климата IFO Германии вышел немного хуже прогноза аналитиков.

Из экономической статистики вторника выделим индекс доверия потребителей CB США за май. Мосбиржа завтра начнет торги фьючерсами на акции РуссНефти, ДВМП, Европлана, префы Татнефти. Совет директоров ФСК Россети решит по дивидендам за 2023 год.

В целом, коррекция на нашем рынке видится отработанной, в ближайшей перспективе вероятно восстановление, драйвером может послужить откат рубля от максимумов по завершении фискальных платежей. Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 мая- 3275−3400 п.

Рубль на старте недели показал активное укрепление. Локально поддержка идет со стороны налогового периода — экспортеры продают на рынке дополнительные объемы валюты, готовясь к фискальным платежам, пик которых придется на завтра. Останется базовая поддержка в виде жесткой ДКП, нормативов обязательной продажи экспортной выручки, ежедневных валютных интервенций ЦБ.

Также в пользу рубля могут играть задержки с оплатой импорта из-за временных сложностей с трансграничными расчетами, вызванных вторичными санкциями. Тем не менее, спрос на валюту на внутреннем рынке остается высоким.

Давление на рубль также формируют повышенные бюджетные расходы. Оценивая баланс факторов, можно предположить, что рубль находится у пика своего укрепления, и уже на этой неделе доллар может отправиться к 90.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».