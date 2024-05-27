Каким будет курс рубля 28 мая 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций начал неделю нисходящей коррекцией, индекс Мосбиржи обновил двухмесячный минимум. Давление оказало заметное укрепление рубля. Продолжили нести потери тяжеловесные бумаги «Газпрома».
Внешний фон был в целом позитивным. В хорошем плюсе завершили день китайские биржи, в Европе преобладала нейтральная динамика, в США сегодня торги не проводятся в связи с национальным праздником (Днем памяти). Майский индекс делового климата IFO Германии вышел немного хуже прогноза аналитиков.
В целом, коррекция на нашем рынке видится отработанной, в ближайшей перспективе вероятно восстановление, драйвером может послужить откат рубля от максимумов по завершении фискальных платежей. Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 мая- 3275−3400 п.
Рубль на старте недели показал активное укрепление. Локально поддержка идет со стороны налогового периода — экспортеры продают на рынке дополнительные объемы валюты, готовясь к фискальным платежам, пик которых придется на завтра. Останется базовая поддержка в виде жесткой ДКП, нормативов обязательной продажи экспортной выручки, ежедневных валютных интервенций ЦБ.
Давление на рубль также формируют повышенные бюджетные расходы. Оценивая баланс факторов, можно предположить, что рубль находится у пика своего укрепления, и уже на этой неделе доллар может отправиться к 90.
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