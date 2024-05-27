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Что делать, если вы нашли клад

Клад находят не только в приключенческих фильмах. Однако мало кто знает, что делать с найденным кладом, как получить заветную выгоду и, вообще, возможно ли это сделать или все принадлежит государству. Об этом рассказывает адвокат Елена Кудерко.

Источник: Reuters

Клад, согласно закону, — это деньги и ценные предметы. Старинные монеты относятся к ценным предметам, поскольку средством платежа уже не являются.

Кладом, по словам адвоката, будет считаться не только зарытое в земле, но и скрытое иным способом, к примеру, спрятанное в стенах здания, тайниках.

При этом археологические находки, а также находки, обнаруженные в результате поисковых операций, кладом являться не будут. Все найденные ценности поступят в собственность государства, а археологи получат лишь обусловленную трудовым договором заработную плату.

«Гражданский кодекс, предусматривая регулирование клада, ставит одно важное условие — поиск клада должен производиться с согласия собственника участка или объекта, в котором предположительно он размещен. Если это условие не соблюдено, то в силу вступают нормы уголовного законодательства, как только сокровища покинули объект без уведомления об этом собственника», — говорит юрист.

Таким образом, закон устанавливает три базовых правила:

Первое — клад разделяется между собственником объекта и нашедшим в пропорции 50/50, если между ними не достигнуто иной договоренности.

Второе, если клад — это вещи, представляющие собой культурные ценности, и собственник таких ценностей не известен и не установлен, то сами предметы поступают в государственную собственность, а премия в размере 50% стоимости клада, распределяется между собственником объекта и нашедшим поровну.

И наконец, третье правило: если раскопки не согласованы или клад не является кладом, а всего лишь тайник собственника вещей, то никто никакого вознаграждения не получает, поскольку включается механизм защиты права собственности на вещи.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».