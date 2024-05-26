В Госдуме назвали причину, по которой можно лишиться земельного участка

«Органы местного самоуправления наделены полномочиями по проведению мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН. Внесение в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтённого объекта недвижимости в результате проведения органами местного самоуправления мероприятий не является государственной регистрацией прав на недвижимое имущество В случае, если проведённые органами местного самоуправления мероприятия не позволили выявить правообладателя ранее учтённого объекта недвижимости, не прекратившего свое существование, уполномоченный орган представляет заявление о постановке такого объекта недвижимости на учёт в качестве бесхозяйного объекта недвижимости», — сказал Гаврилов.
Депутат отметил, что только при наличии зарегистрированного в ЕГРН права собственности можно распоряжаться объектом недвижимости; информация об объекте недвижимости отображается в личном кабинете на портале Госуслуг, а также в личном кабинете на официальном сайте Росреестра.
«Часто люди знают, что у них есть какой-то участок, но они его не оформляли, не регистрировали на себя, не заявляли свои права на него, а может и не знали о нём довольно долго. Однако, чтобы не потерять свой объект, который по какой-то причине недооформлен, очень важно сделать ряд действий. В целях исключения возможных судебных споров, связанных с постановкой на учёт вашего объекта недвижимости в качестве бесхозяйного, а также снятия с государственного кадастрового учета земельных участков, я рекомендую всем собственникам объектов недвижимости, ранее возникшие права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, представить заявление о государственной регистрации ранее возникшего права», — подчеркнул он.
Парламентарий рассказал, что к заявлению о государственной регистрации ранее возникшего права нужно приложить правоустанавливающие документы и, при необходимости, нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая соответствующие полномочия представителя заявителя.
«Заявление о государственной регистрации ранее возникшего права и правоустанавливающее документы могут быть представлены заявителем: в МФЦ предоставления государственных или муниципальных услуг, в том числе при выездном приеме; в форме электронных документов или электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством портала Госуслуг или официального сайта Росреестра», — сообщил Гаврилов.