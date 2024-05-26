В Госдуме назвали причину, по которой можно лишиться земельного участка

«Часто люди знают, что у них есть какой-то участок, но они его не оформляли, не регистрировали на себя, не заявляли свои права на него, а может и не знали о нём довольно долго. Однако, чтобы не потерять свой объект, который по какой-то причине недооформлен, очень важно сделать ряд действий. В целях исключения возможных судебных споров, связанных с постановкой на учёт вашего объекта недвижимости в качестве бесхозяйного, а также снятия с государственного кадастрового учета земельных участков, я рекомендую всем собственникам объектов недвижимости, ранее возникшие права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, представить заявление о государственной регистрации ранее возникшего права», — подчеркнул он.