Эксперт назвала причины отказа в компенсации расходов на ЖКХ

Она напомнила, что к федеральным льготникам, то есть получающим льготы за счет средств федерального бюджета, относятся инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной, инвалидов и ветеранов боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиационных и техногенных катастроф, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Тогда как к региональным льготникам, то есть к получающим льготы за счёт средств региона, относятся ветераны труда и труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий. Кроме того, каждый регион вправе устанавливать иные категории граждан, имеющих право на ЕДК ЖКУ. В этом случае, ЕДК ЖКУ также должна предоставляться с учётом положений Единого стандарта.