Чем привлекательны флоатеры в условиях жесткой ДКП

Ставка не сдается.
По мере приближения очередного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, до которого осталось менее двух недель, заявления его представителей становятся все жестче. На минувшей неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что вариант повышения ключевой ставки будет рассматриваться и на предстоящем заседании в июне. Вопрос роста ставки с нынешних 16% до 17% поднимался и в апреле, но тогда было принято решение ставку не менять. С тех пор инфляционные ожидания населения выросли с 11% до 11,7%, а инфляция по итогам апреля, по данным Росстата, повысилась до 7,8%.
В таких условиях аналитики активно сдвигают ожидания начала цикла снижения ключевой ставки на более поздний период.
В частности, аналитики Росбанка, ожидавшие ранее первое снижение ставки в третьем квартале, считают, что она сохранится на уровне 16% вплоть до конца года. В ФГ «Финам» при этом прогноз по ставке на конец года пересмотрели с 13−14% до 15−16%. «Вероятность повышения ставки до 17% в июне-июле существует. Но для более сильного роста ставки мы предпосылок пока не видим», — отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Все это отражается и на долговом рынке. Индекс гособлигаций Московской биржи RGBITR опустился ниже 583 пунктов — минимума с начала октября 2022 года. В результате доходность коротких ОФЗ выросла на 25−68 б. п., до 15,06−15,45% годовых, среднесрочных — на 51−56 б. п., до 14,5−15% годовых, долгосрочных — на 10−57 б. п., до 14,3−14,6% годовых.
Перемена долга.
Покупка классических ОФЗ (с постоянным купоном) при наличии неопределенности по размеру ключевой ставки сопряжена с повышенным риском снижения цен, отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Поэтому более интересными для инвестиций являются облигации с переменным купоном, так называемые флоатеры. Такие ценные бумаги выпускает и Минфин (ОФЗ-ПК), и корпоративные заемщики.
В случае госбумаг величина купона зависит от размера ставки RUONIA (усредненное значение процентных ставок, по которым крупнейшие банки кредитуют друг друга сроком на один день).
Доступны такие бумаги всем инвесторам без исключения, так как имеют наивысший уровень надежности.
По оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, в настоящее время на Московской бирже обращается 18 выпусков ОФЗ-ПК общим объемом 7,4 трлн руб. В 2023 году Минфин неоднократно размещал такие бумаги, однако в текущем году еще ни разу не размещал такие ОФЗ, ограничиваясь предложением лишь гособлигаций с постоянным купоном или с переменным номиналом.
В условиях жесткой монетарной политики ЦБ активно размещают флоатеры корпоративные заемщики, что, с одной стороны, помогает им привлечь инвесторов, а с другой — позволяет не фиксировать высокую ставку на весь срок обращения.
С начала года 31 эмитент разместил 45 выпусков подобных облигаций 31 компании на общую сумму 631 млрд руб. «Всего на Московской бирже в обращении находится 262 выпуска с плавающим купоном 94 корпоративных эмитентов на общую сумму 6,6 трлн руб.», — оценивает Александр Ермак.
При этом ставки купонов по корпоративным флоатерам могут быть привязаны не только к RUONIA, но и ключевой ставке Банка России, причем последняя более популярная. По оценке Александра Ермака, с привязкой купона к ключевой ставке торгуются 139 выпусков 68 эмитентов на сумму 3,6 трлн руб. Кроме того, на рынке есть и более экзотические бумаги, где выплаты привязаны к величине инфляции, темпам роста ВВП либо комбинации нескольких перечисленных индикаторов.
Купоны на привязи.
Частные инвесторы, по словам участников рынка, предпочитают долговые бумаги с привязкой купона к ключевой ставке ЦБ — как более понятной для восприятия и прогнозирования будущих доходов. RUONIA — это рыночная ставка, а потому она отклоняется от размера ключевой на 10−20 б. п., чаще всего в сторону понижения. В настоящее время, как считает аналитик «Цифра брокер» Владимир Корнев, выбор базы расчета купона непринципиален: обе эти ставки уже длительное время довольно близки и существенного расхождения не ожидается.
В отличие от ОФЗ-ПК неограниченному кругу инвесторов доступны только флоатеры высококачественных эмитентов (с рейтингом ААА). Для покупки облигаций эмитентов с более низким кредитным рейтингом неквалифицированным инвесторам потребуется тестирование, так как риски таких инвестиций могут быть выше. «Желательно выбрать эмитента с надежным кредитным качеством, чтобы не было реструктуризации или дефолта», — считает главный инвестиционный консультант ИК «Велес Капитал» Дмитрий Сергеев.
Чем чаще, тем лучше.
При выборе корпоративных облигаций стоит обращать внимание и на порядок расчета купона, и на частоту выплат. Наиболее распространенная схема расчета — среднее арифметическое ставок за купонный период. Реже берется среднее значение за предыдущий период либо часть периода. Механика расчетов особенно важна в условиях быстро меняющихся ставок на рынке.
Наиболее распространенная схема выплат — один раз в квартал, реже выплаты осуществляются раз в полгода или ежемесячно.
По данным Александра Ермака, по 122 выпускам осуществляются ежеквартальные выплаты, по 74 выпускам — полугодовые, по 48 выпускам — ежемесячные, а по 18 выпускам — ежегодные. Чем чаще эмитент платит купон, тем более точно он отражает ситуацию на денежном рынке и тем выгоднее он для инвесторов, особенно в периоды жесткой ДКП. В 2024 году эмитенты стали более активно выпускать бумаги с ежемесячной выплатой, из 45 размещений на них пришлось 40%.
Вместе с тем инвесторы должны помнить, что в случае снижения ставок ЦБ снизятся все ставки на денежном рынке, включая RUONIA, а значит, уменьшится размер купонов по флоатерам. При этом рыночные ставки начнут снижаться с опережением, так как инвесторы начнут закладывать свои ожидания по дальнейшей политике Банка России. В таких случаях, как считает Владимир Корнев, у инвесторов должна быть возможность оперативно и без потерь зафиксировать прибыль. В качестве замены могут выступить долгосрочные облигации с фиксированным купоном, которые в расчете на снижение ставки ЦБ будут расти в цене.