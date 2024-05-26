Чем привлекательны флоатеры в условиях жесткой ДКП

По мере приближения очередного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, до которого осталось менее двух недель, заявления его представителей становятся все жестче. На минувшей неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что вариант повышения ключевой ставки будет рассматриваться и на предстоящем заседании в июне. Вопрос роста ставки с нынешних 16% до 17% поднимался и в апреле, но тогда было принято решение ставку не менять. С тех пор инфляционные ожидания населения выросли с 11% до 11,7%, а инфляция по итогам апреля, по данным Росстата, повысилась до 7,8%.