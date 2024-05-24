Заморозки напугали рынки: что будет с ценами на хлеб

В связи с заморозками в 23 субъектах РФ погибли посевы на территории около одного процента от всей их площади, сообщила на заседании оперативного штаба министр сельского хозяйства Оксана Лут. По оценкам Bloomberg, запасы пшеницы в мире могут снизиться. Россия остается одним из крупнейших поставщиков зерна и агропродукции на глобальные рынки. Поэтому в мире заговорили о возможной нехватке пшеницы. Глобальные рынки отреагировали на новость о гибели посевов ростом стоимости пшеницы на 17%.
В ряде российских областей из-за возвратных заморозков ввели режим ЧС регионального уровня. «Региональные органы управления АПК совместно со специалистами ФГБУ “Россельхозцентр” приступили к определению размера ущерба. Окончательная оценка будет дана по мере установления фактов гибели сельхозкультур. Погибшие посевы будут пересеяны, для этого имеются все необходимые ресурсы», — сказано в ответе министерства на запрос Финансов Mail.ru.
Что будет с урожаем
Минсельхоз ожидает, что в 2024 году, несмотря на погодные условия, будут получены достойные урожаи и это позволит не только насытить внутренний рынок, но и продолжить исполнять экспортные обязательства.
Согласно оценке доцента экономических наук, профессора Базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Полтарыхина, майские заморозки могут повлиять на урожай зерновых в текущем сельскохозяйственном сезоне.
«Последствия могут быть, но не катастрофические. Часть сельхозкультур требуется перезасеять и сейчас важно организовать эту работу. План пересева уже сформирован с сохранением структуры посевных площадей. Наиболее пострадавшим сельхозпроизводителям скорее всего будет оказана поддержка от государства», — сказал он.
Аграриям ежегодно приходится сталкиваться с погодными катаклизмами, будь то проливные дожди, засуха или заморозки. «Необходимо отметить, что и яровые культуры не были засеяны, потому неожиданные морозы не могли им повредить. Озимым же прошедшие холода не страшны», — уточнил Полтарыхин.
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз сбора пшеницы в России в этом году с 91 миллиона тонн до 86 миллионов тонн. Прогноз по экспорту пшеницы он уменьшил на 3,5 миллиона тонн, до 47 миллионов тонн.
Что будет с ценами на хлеб в России
Случившиеся заморозки не снизят высокую обеспеченность России зерном, считают опрошенные эксперты. Запасы зерна пополняют ежегодно для его продажи на внутреннем рынке в случае каких-либо природных катаклизмов.
«Минсельхоз России держит на особом контроле ситуацию на продовольственном рынке и при необходимости оперативно принимает меры реагирования. В настоящее время она оценивается как стабильная», — сказано в ответе министерства на запрос Финансов Mail.ru.
В Минсельхозе уточнили, что, по состоянию на 15 мая, за неделю цены производителей на хлеб из пшеничной муки не изменились, при этом макаронные изделия подешевели на 0,1%.
«Вместе с тем стоит отметить, что, согласно данным Росстата, объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в первом квартале текущего года составил более 1,5 миллиона тонн, что на 2,8% больше, чем аналогичный период в прошлом году. Изделий макаронных выпустили в объеме 383 тысячи тонн — это на пять процентов превышает уровень 2023 года», — уточнили в министерстве.
Полтарыхин считает, что в целом, зерна для россиян будет более чем достаточно. «Повода для роста цен на хлеб, нет. Вклад зерна в ценообразование хлеба столь низок, что не может повлиять на его стоимость», — подчеркнул он.
Сейчас Минсельхоз дополнительно прорабатывает возможности прямой поддержки хлебопекарных предприятий в виде субсидий на производство хлеба. На контроле региональных властей и под пристальным вниманием министерства находится вопрос доступности хлебобулочной продукции. На поддержку российских хлебопеков будут направлены дополнительные средства. Решение принято в рамках мер правительства РФ по стабилизации цен на социально-значимые продукты, товары и услуги.
«Пока преждевременно говорить о влиянии заморозков на стоимость конечных продуктов. По опыту прошлых лет, существенного влияния на цены от таких погодных аномалий не было», — отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
Доля зерновой составляющей в себестоимости готового хлеба, по данным отраслевых союзов, колеблется от 12% до 23%. «Простой подсчет показывает, что при подорожании зерна на 15% себестоимость готового продукта может вырасти в пределах 1,8%- 3,4%», — пояснил он и добавил, что гораздо более заметный эффект на цены оказывают растущие издержки производства — удорожание обслуживания промышленного оборудования, рост транспортных расходов и стоимости рабочей силы.
«С начала года минимальные розничные цены на пшеничный и ржаной хлеб выросли на 7−8%, отражая рост закупочных цен от производителей на 8−10% на фоне роста их затрат на логистику, оборудование и оплату труда персонала», — сообщил Караваев. Торговые сети не перекладывают все бремя повышения цен поставщиками на потребителей, сдерживая рост цен производителей на продукты первой необходимости, к которым относится и хлеб.
На рынке сохраняется обширный ассортимент хлебной продукции и макаронных изделий, в полном объеме представленный в торговых сетях. «Предпосылок к сокращению ассортимента этих категорий мы на данный момент не видим», — заключил Караваев.
А что на Западе?
В западных странах обеспокоенность по поводу цен растет.
«Поскольку Россия — номер один по экспорту пшеницы, на наши прогнозы по зерну зарубежные биржи реагируют очень чутко», — отметил Полтарыхин.
На фоне последних событий подорожали контракты (фьючерсы) на поставку на пшеницу на Чикагской товарной бирже. «И поскольку Россия в 2024 году — основной поставщик пшеницы, не исключен рост мировых цен на хлеб, макароны и другие изделия, зависящие от урожая зерна», — полагает экономист.
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