Заморозки напугали рынки: что будет с ценами на хлеб

В связи с заморозками в 23 субъектах РФ погибли посевы на территории около одного процента от всей их площади, сообщила на заседании оперативного штаба министр сельского хозяйства Оксана Лут. По оценкам Bloomberg, запасы пшеницы в мире могут снизиться. Россия остается одним из крупнейших поставщиков зерна и агропродукции на глобальные рынки. Поэтому в мире заговорили о возможной нехватке пшеницы. Глобальные рынки отреагировали на новость о гибели посевов ростом стоимости пшеницы на 17%.