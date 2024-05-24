Нефть. Медведи побеждают

Нефть марки Brent вчера попыталась совершить отскок от нижней границы боковика, но затем снова перешла к снижению. Реализовался свечной паттерн «трех ворон».
Сегодня котировки опустились ниже $81,5 за баррель, что предвещает спуск к следующему блоку покупок — $76,5−78,5 за баррель.
Таким образом, техническая картина пока на стороне медведей.
В среднесрочной перспективе поддержку рынку могут оказать действия ОПЕК+ — до очередной встречи картеля остается всего неделя. Большинство аналитиков рынка ожидают, что ОПЕК+ продлит действующие ограничения поставок до конца года. Ранее МЭА в своем отчете отмечала, что такой сценарий приведет к дефициту предложения нефти в текущем и следующем кварталах.
Вчера фьючерсы на природный газ отрисовали медвежью свечу, которая может служить предвестником коррекции. Однако пока что техническая картина указывает, скорее, на консолидацию.
Актив растет пятую неделю подряд и, по техническим индикаторам, выглядит перекупленным. Напрашивается коррекция, возможная цель которой — $2,5 за MMBtu. При этом инструмент отличается высокой волатильностью, и коррекции даже в рамках восходящей тенденции могут быть и более существенными.
Глобально — фьючерс пришел примерно в тот же блок консолидации, в котором находился прошлым летом.
(!) Важно. Срок действия текущего контракта истекает на следующей неделе — 29 мая.
Вчера EIA опубликовала еженедельный отчет по рынку природного газа:
∙ За неделю, закончившуюся 22 мая, спотовая цена на Генри-Хаб выросла с $2,15 доллара до $2,51 за MMBtu. Эта цена является самой высокой с января текущего года, но на 2 цента ниже среднегодового уровня прошлого года.
∙ Изменения цен в основных ценовых хабах страны было разнонаправленным и варьировались от снижения на 72 цента в Северной Калифорнии до повышения на 57 центов во Флориде.
∙ Во Флориде цена выросла с $3,22 до $3,78/MMBtu.
∙ По данным S&P Global Commodity Insights, средний общий объем поставок природного газа вырос на 0,4% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США снизилось на 0,6%.
∙ Международные цены на фьючерсы на природный газ выросли.
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