Нефть. Медведи побеждают

В среднесрочной перспективе поддержку рынку могут оказать действия ОПЕК+ — до очередной встречи картеля остается всего неделя. Большинство аналитиков рынка ожидают, что ОПЕК+ продлит действующие ограничения поставок до конца года. Ранее МЭА в своем отчете отмечала, что такой сценарий приведет к дефициту предложения нефти в текущем и следующем кварталах.