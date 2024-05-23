В котировках нефти появились «три вороны»

Нефть марки Brent пробила последний восходящий тренд и устремилась к нижней границе бокового диапазона $81,5−84 за баррель. С одной стороны, вероятен отскок к верхней границе боковика. С другой, несколько смущает образовавшийся свечной паттерн «три вороны» — три последовательные черные свечи. Он сигнализирует о возможном спуске ниже — в блок $76−78 за баррель.
Индекс доллара DXY возобновил рост — негативно для цен сырьевых товаров.
Давление на нефть вчера оказали данные о росте недельных запасов сырой нефти в США. Запасы в Кушинге, штат Оклахома, выросли до самого высокого уровня с июля прошлого года.
Фьючерсы на природный газ проявляют чудеса устойчивости и никак не хотят уходить в коррекцию. Актив безоткатно растет пятую неделю подряд.
Индекс RSI находится в зоне перегретости, просматривается медвежья дивергенция.
Срок действия текущего контракта истекает на следующей неделе — 29 мая.
Сегодня EIA опубликует еженедельный отчет по рынку природного газа.
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