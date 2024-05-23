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В котировках нефти появились «три вороны»

Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
аналитик
Источник: Reuters

Нефть марки Brent пробила последний восходящий тренд и устремилась к нижней границе бокового диапазона $81,5−84 за баррель. С одной стороны, вероятен отскок к верхней границе боковика. С другой, несколько смущает образовавшийся свечной паттерн «три вороны» — три последовательные черные свечи. Он сигнализирует о возможном спуске ниже — в блок $76−78 за баррель.

Индекс доллара DXY возобновил рост — негативно для цен сырьевых товаров.

Давление на нефть вчера оказали данные о росте недельных запасов сырой нефти в США. Запасы в Кушинге, штат Оклахома, выросли до самого высокого уровня с июля прошлого года.

Фьючерсы на природный газ проявляют чудеса устойчивости и никак не хотят уходить в коррекцию. Актив безоткатно растет пятую неделю подряд.

Индекс RSI находится в зоне перегретости, просматривается медвежья дивергенция.

Срок действия текущего контракта истекает на следующей неделе — 29 мая.

Сегодня EIA опубликует еженедельный отчет по рынку природного газа.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».