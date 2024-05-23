В котировках нефти появились «три вороны»

Нефть марки Brent пробила последний восходящий тренд и устремилась к нижней границе бокового диапазона $81,5−84 за баррель. С одной стороны, вероятен отскок к верхней границе боковика. С другой, несколько смущает образовавшийся свечной паттерн «три вороны» — три последовательные черные свечи. Он сигнализирует о возможном спуске ниже — в блок $76−78 за баррель.