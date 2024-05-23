Квартальный отчет и прогнозы NVIDIA вновь заметно превзошли ожидания

Между тем руководство NVIDIA также обнародовало весьма оптимистичный прогноз на II квартал 2025 фингода с окончанием в июле. В частности, выручка, как ожидается, составит $28 млрд плюс/минус 2%, что означает рост в 2,1 раза г/г по центральной точке диапазона. Это также более чем на 5% превышает консенсус-прогноз на уровне $26,6 млрд. В NVIDIA отметили, что спрос на ее ускорители вычислений по-прежнему значительно превышает предложение, хотя компания продолжает активно увеличивать объемы поставок. И такая ситуация скорее всего сохранится не только до конца 2024 г., но и в следующем году. При этом выход на рынок в IV квартале текущего года ускорителей поколения Blackwell должен придать новый импульс росту выручки.