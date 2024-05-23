Квартальный отчет и прогнозы NVIDIA вновь заметно превзошли ожидания

Выручка выросла в 3,6 раза г/г до рекордных $26 млрд и заметно превзошла консенсус-прогноз на уровне $24,6 млрд. Кроме того, выручка показала рост на 18% в поквартальном выражении. Драйвером роста остается сегмент решений для центров обработки данных, выручка которого подскочила в 5,3 раза г/г до $22,6 млрд, также обновив рекорд. В компании отметили сохранение активного спроса на ее высокопроизводительные решения со стороны крупных провайдеров облачных сервисов, а также повышение интереса к ним со стороны интернет-компаний, правительственных структур, промышленных предприятий, компаний здравоохранения, биотехнологий и других отраслей. Продажи в сегменте игровых GPU в отчетном периоде повысились на 18,2% г/г до $2,6 млрд, в сегменте профессиональной визуализации - поднялись на 44,7% до $427 млн, в сегменте решений для автомобильной отрасли — на 11,1% до $329 млн.
На фоне скачка выручки и умеренного роста операционных расходов скорректированный показатель EBITDA NVIDIA в I финквартале взлетел в 5,4 раза г/г до $18,5 млрд, а скорректированная прибыль на акцию - в 5,6 раза до $6,12, с существенным запасом опередив среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит на уровне $5,65.
Баланс NVIDIA остается прочным. Компания завершила I финквартал, имея на счетах $31,4 млрд денежных средств и инвестиций при общем долге $9,7 млрд. В отчетном периоде компания сгенерировала операционный денежный поток в объеме $15,3 млрд, направила $369 млн на капвложения и вернула акционерам $7,8 млрд за счет выкупа собственных акций ($7,7 млрд) и дивидендов ($98 млн).
Между тем руководство NVIDIA также обнародовало весьма оптимистичный прогноз на II квартал 2025 фингода с окончанием в июле. В частности, выручка, как ожидается, составит $28 млрд плюс/минус 2%, что означает рост в 2,1 раза г/г по центральной точке диапазона. Это также более чем на 5% превышает консенсус-прогноз на уровне $26,6 млрд. В NVIDIA отметили, что спрос на ее ускорители вычислений по-прежнему значительно превышает предложение, хотя компания продолжает активно увеличивать объемы поставок. И такая ситуация скорее всего сохранится не только до конца 2024 г., но и в следующем году. При этом выход на рынок в IV квартале текущего года ускорителей поколения Blackwell должен придать новый импульс росту выручки.
Как заявил глава NVIDIA Дженсен Хуан, «следующая промышленная революция началась». По его словам, компании и государства активно сотрудничают с NVIDIA для перевода традиционных центров обработки данных стоимостью триллионы долларов на ускоренные вычисления и строят дата-центры нового типа, ИИ-фабрики, «для производства нового товара - искусственного интеллекта». ИИ будет способствовать росту производительности практически во всех отраслях и помогать компаниям стать более рентабельными и энергоэффективными, вместе с тем расширяя их возможности по генерированию выручки, отметил Хуан.
NVIDIA также сообщила о намерении провести сплит акций в соотношении 10 к 1, чтобы сделать их более доступными для инвесторов. Сплит будет проведен после закрытия рынка 7 июня. Компания также объявила о повышении размера квартального дивиденда на 150% до 10 центов на акцию (после сплита дивиденд составит 1 цент на акцию).
Инвесторы весьма позитивно восприняли отчетность NVIDIA, акции компании на премаркете растут почти на 7% и готовятся обновить исторический максимум. Мы подтверждаем целевую цену данных бумаг на уровне $911,4 и рейтинг «Держать» для них.
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