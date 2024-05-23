Как изменятся цены на жилье в июне

«Для того, чтобы он быстро падал, как это было, например, в периоды мобилизации, пандемии, нужен какой-то очень громкий повод и паника. Сейчас паники уже нет, люди ко многому привыкли. Поэтому в этом году мы будем видеть постепенный рост предложения и незначительное плавное уменьшение цен — условно по 1% в месяц», — полагает Сергей Шлома.