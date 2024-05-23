Долговой рынок РФ в первом квартале продолжил расти

В агентстве это объясняют тем, что компании с наивысшим кредитным рейтингом выпустили большое количество облигаций с плавающим купоном, ожидая снижения ключевой ставки со второй половины этого года. На вторичном рынке доходности рублевых корпоративных облигаций по итогам второго полугодия 2023 года в среднем выросли более чем на 400 б. п., в первом квартале — для эмитентов первого эшелона они выросли на 59 б. п., для второго — на 67 б. п., для третьего — на 90 б. п. Отмечается и расширение спредов между облигациями качественных и более рискованных эмитентов — это свидетельствует о переоценке рынком рисков долга при сохранении ставки ЦБ на высоком уровне.