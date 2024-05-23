Долговой рынок РФ в первом квартале продолжил расти

По итогам первого квартала 2024 года объем рынка облигаций вырос на 2,4%, до 45,6 трлн руб. Основной прирост обеспечили облигации федерального займа (на 2,2%, до 20,6 трлн руб.) и корпоративные облигации (на 2,6%, до 24,46 трлн руб.), следует из обзора АКРА по долговому рынку РФ.
В условиях более высоких ставок снижение объема новых размещений год к году оказалось умеренным, но и роста рынка в условиях сохранения жесткой ДКП в агентстве не ждут.
АКРА не прогнозирует и значительного роста количества дефолтов, ссылаясь на адаптацию эмитентов к высоким процентным ставкам.
В корпоративном сегменте за первый квартал были размещены новые выпуски на 1,4 трлн руб. (минус 10% к показателю за первый квартал 2023-го). Тогда как в четвертом квартале прошлого года суммарный объем новых выпусков корпоративных облигаций превысил 3 трлн руб.— это не только следствие сезонного фактора (максимальные размещения приходятся именно на конец года), эмитенты также стремились наращивать облигационные займы, ожидая дальнейшего повышения ставок. Большая часть выпусков в первом квартале пришлась на нефтегазовые и металлургические компании, а также финансовые организации.
Минфин также наращивает заимствования для покрытия дефицита бюджета: в первом квартале ведомство разместило новые займы на сумму свыше 0,8 трлн руб., превысив плановый показатель. На второй квартал запланировано размещение ОФЗ объемом до 1 трлн руб. Долг консолидированного правительства за квартал вырос на 1,8%, до 26,9 трлн руб. (с 15,4% до 15,6% ВВП, доля внутреннего долга осталась неизменной — 81,9%). В том числе долг субъектов РФ сократился за квартал с 3,22 трлн руб. до 3,183 трлн руб., при этом рост бюджетных кредитов сопровождался сокращением банковских заимствований и объема размещенных облигаций (с 548 млрд руб. до 535 млрд руб.).
Дополнительный объем размещений возникает и вследствие замещения еврооблигаций российских компаний (срок для этой процедуры был официально продлен до 1 июля). По оценке агентства, объем выпуска замещающих облигаций в корпоративном сегменте может составить $14−16 млрд. Замещению могут подвергнуться и государственные евробонды, объем которых составляет $32,7 млрд. Это может привести к оттоку свободной ликвидности с рынка корпоративного долга, предупреждают в агентстве.
Доходности бумаг выросли: ставки купонов в рамках новых размещений в первом квартале увеличились у всех эмитентов, кроме тех, которые обладают рейтингами от АА+ до А- (здесь ставки купонов были даже ниже, чем у эмитентов с рейтингом ААА).
В агентстве это объясняют тем, что компании с наивысшим кредитным рейтингом выпустили большое количество облигаций с плавающим купоном, ожидая снижения ключевой ставки со второй половины этого года. На вторичном рынке доходности рублевых корпоративных облигаций по итогам второго полугодия 2023 года в среднем выросли более чем на 400 б. п., в первом квартале — для эмитентов первого эшелона они выросли на 59 б. п., для второго — на 67 б. п., для третьего — на 90 б. п. Отмечается и расширение спредов между облигациями качественных и более рискованных эмитентов — это свидетельствует о переоценке рынком рисков долга при сохранении ставки ЦБ на высоком уровне.
Доходности гособлигаций в первом квартале также продолжили рост, особенно на коротком участке кривой. На кривой сохраняется инверсия (доходность по коротким бумагам выше, чем по длинным), а также отрицательный спред между ключевой ставкой и доходностями ОФЗ. В целом динамика доходностей гособлигаций говорит о росте неопределенности участников рынка относительно сроков начала смягчения денежно-кредитной политики, отмечают в АКРА. Заметим, на последнем заседании ЦБ рассматривал сценарий не только сохранения ставки, но и ее повышения, последние данные по инфляционным ожиданиям также показали их рост.