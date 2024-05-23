ЦБ сменил риторику: как рубль поведет себя в случае повышения ставки

«Наши неизменные оценки на конец мая предполагали укрепление рубля, — напомнил Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций”. — Даже когда в апреле доллар на панике из-за завершения срока нормативов репатриации выручки прыгал на 94,5 доллара, нами это рассматривалось как не более чем спекуляция и прогнозировался завал доллара США на 90. Исполнено: пара usd/rub с апрельского пика упала на 5%».