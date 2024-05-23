ЦБ сменил риторику: как рубль поведет себя в случае повышения ставки

Курс доллар упал ниже 90 рублей 21 мая на торгах Мосбиржи. В апреле биржевой курс доллар достигал 94,5 рубля. Евро в это время подешевело с 101,7 до 97,7 рубля, юань — с 12,8 до 12,4 рубля, согласно данным торгов.
За последний месяц курс нацвалюты к доллару укрепился на 9%, но при этом индекс доллара на мировом валютном рынке за это время ослаб на 1,5%, пояснил Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».
По его мнению, положительно на курс российской валюты повлияли сразу несколько важных факторов:
• Правительство продлило до конца апреля 2025 года требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами.
• В конце весны идет конвертация валюты в рубли публичными российскими экспортерами для выплаты годовых дивидендов.
• В мае растет приток валюты в страну от продажи нефти по повышенным ценам (в начале апреля котировки Brent поднялись выше 90 долларов за баррель).
• Сохранение жесткой монетарной политики российского Центробанка. Текущая ключевая ставка 16% может быть вновь поднята — это сдерживает кредитный спрос на импорт.
• Сокращение спроса на валюту от импортеров из-за трудностей с проведением платежей даже в «дружественные» страны.
• Майское увеличение объемов продаж валюты из резервов со стороны ЦБ (около 6,3 млрд рублей в день — в 10 раз больше, чем было в предыдущем месяце).
«Ожидаем, что ближе к концу года вполне реально достижение курсом доллара уровня 95−98 рублей, — сообщил эксперт. — Мы полагаем, что локальное усиление рубля в мае — это временный фактор и ближе к середине лета курс доллара, евро и юаня будут на более высоких уровнях».
По его словам, способствовать этому будет рост объемов импорта товаров и услуг в Россию, снижение цен на нефть, снижение чистого притока валюты в страну, усиление покупок валюты гражданами в фазе укрепления рубля и сохранение санкционного давления на Россию.
«Наши неизменные оценки на конец мая предполагали укрепление рубля, — напомнил Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций”. — Даже когда в апреле доллар на панике из-за завершения срока нормативов репатриации выручки прыгал на 94,5 доллара, нами это рассматривалось как не более чем спекуляция и прогнозировался завал доллара США на 90. Исполнено: пара usd/rub с апрельского пика упала на 5%».
ЦБ все еще высоко
Среди факторов укрепления рубля Михаил Зельцер помимо пролонгации нормативов назвал высокие ставки ЦБ, увеличение продажи валюты по бюджетном правилу и приближение высокого налогового периода.
«Сейчас доллар пришел на равновесный уровень 90. Активные трейдеры, верно ранее делавшие ставку на укрепление рубля, откупят шорты в долларе, а это снизит на него давление. Тем самым в ближайшие недели курс может остаться где-то здесь. Ни о какой девальвации не может идти речи и далее», — подчеркнул эксперт.
По мнению начальника аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олега Абелева, укреплению рубля способствуют две основные причины.
Во-первых, это жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, которая должна была, по ожиданиям участников рынка начать смягчаться еще летом, но, судя по всему, произойдет это к концу года либо вообще не произойдет в этом году.
Во-вторых, это продление репатриации валютной выручки экспортерами, что стимулирует приток валюты в страну.
«Сейчас к ним добавляется фактор сезонного характера — это окончание валютного периода. Экспортеры заранее начинают конвертировать валюту в рубли и объем рублевой массы снижается. Большая часть ее идет у экспортеров на уплату налогов в рублях», — пояснил Олег Абелев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».