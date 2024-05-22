СФ рассмотрит закон о создании открытого реестра должников по алиментам

Также планируется рассмотреть документ об усилении ответственности для ресурсоснабжающих организаций за предоставление некачественных услуг ЖКХ — грязную воду, отключение света и отопления зимой. Так, за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами для лиц, осуществляющих поставки ресурсов, грозит предупреждение или штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических лиц. За повторное нарушение должностным лицам может грозить штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, юридическим лицам — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.