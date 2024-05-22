СФ рассмотрит закон о создании открытого реестра должников по алиментам

В начале заседания перед сенаторами выступит председатель Государственного совета Султаната Оман Абдельмалик бен Абдалла бен Али аль-Халили. Во вторник с ним встретилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая подчеркнула, что визит делегации Омана в Россию будет способствовать расширению сотрудничества между двумя странами. По итогам переговоров стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Советом Федерации и Государственным советом Султаната Оман.
В числе первых значится вопрос о досрочном освобождении от должности аудитора Счетной палаты РФ Олега Савельева, который ранее был назначен заместителем министра обороны России. Накануне профильный комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам поддержал его досрочное освобождение.
На заседании сенаторы планируют рассмотреть закон о создании в Российской Федерации открытого реестра должников по алиментам. Согласно документу, реестр должников по алиментам станет частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов России. В реестр войдут сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или совершеннолетних и недееспособных детей, нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск.
Также будет рассмотрен закон, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних (сезонных) кафе. Изменения вносятся в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Продавать спиртные напитки будет разрешено в сезонных залах — на верандах и в двориках, которые являются частью ресторана или кафе. У заведения должна быть лицензия на продажу алкогольной продукции, получать отдельную не потребуется. Норма в случае одобрения палатой заработает с 1 июня 2024 года.
Как ожидается, сенаторы рассмотрят несколько социально значимых законов. В частности, изменения в закон «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», которые касаются возможности передавать по наследству права на получение земельного участка супругам, детям и родителям героев и полных кавалеров ордена Славы, а также поправки в законодательство, устанавливающие дополнительное материальное обеспечение граждан, награжденных орденом Святого Георгия и знаком отличия ордена Святого Георгия. Кроме того, в повестке заседания находится закон, который позволит обеспечить автомобилями с ручным управлением ветеранов СВО, получивших тяжелые ранения.
Изменения в уголовное законодательство
Сенаторы планируют обсудить в среду закон об уточнении порядка хранения в качестве вещественного доказательства изъятого из незаконного оборота контрафактного алкоголя. Изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Так, статья 81 (вещественные доказательства) дополняется нормой о том, что изъятые из незаконного оборота этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, а также предметы, используемые для их незаконных производства и оборота, подлежат уничтожению, утилизации или реализации по решению суда в порядке, установленном правительством РФ.
Также планируется рассмотреть документ об усилении ответственности для ресурсоснабжающих организаций за предоставление некачественных услуг ЖКХ — грязную воду, отключение света и отопления зимой. Так, за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами для лиц, осуществляющих поставки ресурсов, грозит предупреждение или штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических лиц. За повторное нарушение должностным лицам может грозить штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, юридическим лицам — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Ратификация
Верхняя палата планирует на заседании ратифицировать протокол к соглашению между правительствами России и Турции о предоставлении государственного экспортного кредита правительству Турции от 29 декабря 2017 года. Протокол предусматривает реструктуризацию долга Турции перед Россией. Как пояснял ранее статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, сумма госкредита составляет $726 млн.
Во время традиционной рубрики Совфеда «Час субъекта» о социально-экономическом развитии Псковской области расскажут губернатор региона Михаил Ведерников и председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов.