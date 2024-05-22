Reuters: РФ запустит первый морской терминал для экспорта сжиженного газа в конце 2025 года

Первый российский морской терминал для экспортной перевалки сжиженного углеводородного газа (СУГ) на Дальнем Востоке мощностью 1 млн т в год может быть запущен в конце 2025 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Финансирование проекта РФ обеспечивает совместно с Китаем.