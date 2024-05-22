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Reuters: РФ запустит первый морской терминал для экспорта сжиженного газа в конце 2025 года

Первый российский морской терминал для экспортной перевалки сжиженного углеводородного газа (СУГ) на Дальнем Востоке мощностью 1 млн т в год может быть запущен в конце 2025 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Финансирование проекта РФ обеспечивает совместно с Китаем.

Источник: РИА "Новости"

15 мая Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с китайским производителем нефтехимической продукции Hebei Haiwei инвестировать в строительство первого на Дальнем Востоке морского терминала для перевалки СУГ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев тогда уточнил, что соответствующее соглашение подпишут в преддверии визита президента Владимира Путина в Китай 16—17 мая. Всего РФПИ и Hebei Haiwei решили вложить в проект около 7 млрд руб. Общая стоимость проекта — около 30 млрд руб.

Проект терминала для экспорта СУГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона реализует инвестор ООО «Компания Ремсталь» (резидент особой экономической зоны «Свободный порт» в Хабаровском крае). Согласно данным ЕГРЮЛ, которые приводит РБК, его единственный учредитель — бизнесмен Рифкат Бадрутдинов. Reuters отмечает, что «Компания Ремсталь» начала строительство терминала для СУГ в порту Советская Гавань около пяти лет назад.