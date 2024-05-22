Reuters: РФ запустит первый морской терминал для экспорта сжиженного газа в конце 2025 года

15 мая Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с китайским производителем нефтехимической продукции Hebei Haiwei инвестировать в строительство первого на Дальнем Востоке морского терминала для перевалки СУГ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев тогда уточнил, что соответствующее соглашение подпишут в преддверии визита президента Владимира Путина в Китай
Проект терминала для экспорта СУГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона реализует инвестор ООО «Компания Ремсталь» (резидент особой экономической зоны «Свободный порт» в Хабаровском крае). Согласно данным ЕГРЮЛ, которые приводит РБК, его единственный учредитель — бизнесмен Рифкат Бадрутдинов. Reuters отмечает, что «Компания Ремсталь» начала строительство терминала для СУГ в порту Советская Гавань около пяти лет назад.