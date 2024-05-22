Нефть марки Brent демонстрирует слабость. Уже полмесяца актив торгуется ниже 200-дневной скользящей средней, что говорит о превосходстве продавцов.
Сегодня котировки пробили последний из имевшихся восходящих трендов. Теперь возможны два сценария развития сюжета. Первый — продолжение консолидации в широком диапазоне $81,5−84 за баррель. Второй — пробой $81,5 и спуск ниже, в зону покупателей начала года. Это уровни $76−78 за баррель.
Нефть больше не верит в продолжение конфликта на Ближнем Востоке. Основные факторы влияния — экономические. Вчера давление на котировки оказал прогноз API по недельному приросту запасов сырой нефти в США. Сегодня эти данные будут подтверждены или опровергнуты официальной статистикой EIA.
Приближается дата очередного заседания ОПЕК+, 1 июня, что также может оказывать влияние на динамику черного золота. Большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg, считают, что члены картеля продлят сокращение добычи на второе полугодие.
Индекс доллара DXY не демонстрирует сильных движений.
Новостной фон
∙ По данным Американского института нефти (API), за неделю, закончившуюся 17 мая, запасы сырой нефти в стране увеличились на 2,48 млн баррелей. Рынок ожидал снижения на 3,1 млн баррелей.
∙ За неделю, закончившуюся 19 мая, морские поставки нефти из Росси выросли на 140 тыс. баррелей в сутки до 3,39 млн — сообщает агентство Bloomberg в своем еженедельно обзоре. Наблюдался рост отгрузок из балтийского порта Приморск и арктических терминалов в Мурманске, что было частично компенсировано меньшим количеством отправлений из тихоокеанских портов Козьмино и Пригородное.
Фьючерсы на природный газ почти дошли до верхнего сопротивления на уровне $2,8 и перешли к коррекции. Ближайшие цели снижения — $2,42−2,48, далее — $2,15.
Глобально актив выглядит ростовым — пробито долгосрочное нисходящее сопротивление, котировки пришли ровно в тот блок проторговки, в котором находились прошлым летом.
$2,2 — средняя спотовая цена на природный газ в 2024 г., согласно прогнозу EIA.
Завтра EIA опубликует очередной еженедельный отчет по рынку природного газа.
Срок действия текущего контракта истекает на следующей неделе — 29 мая
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