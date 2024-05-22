Нефть больше не верит в продолжение конфликта на Ближнем Востоке

Сегодня котировки пробили последний из имевшихся восходящих трендов. Теперь возможны два сценария развития сюжета. Первый — продолжение консолидации в широком диапазоне $81,5−84 за баррель. Второй — пробой $81,5 и спуск ниже, в зону покупателей начала года. Это уровни $76−78 за баррель.