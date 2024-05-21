«Технологический сбой» на ₽2 млрд помешал продать «Росспиртпром»

«Бизнес-Альянс» стал победителем торгов по «Росспиртпрому» с предложением 8,29 млрд руб. при начальной цене 10,6 млрд руб. До этого Росимущество уже предпринимало попытку продать «Росспиртпром» — первые торги проводились в декабре 2023 года за те же 10,6 млрд руб. Заявки принимались до 15 января, но желающих тогда не нашлось. При этом 23 января у предприятия поменялся гендиректор — им стал Дмитрий Карнеев, связанный с «Бизнес-Альянсом». Так, согласно данным СПАРК, Карнееву принадлежит 50% в занимающемся деятельностью ресторанов и доставкой продуктов подмосковном ООО «Эльба». При этом его доля с 31 октября 2022 года находится в доверительном управлении у выкупившего «Росспиртпром» «Бизнес-Альянса». Такая же ситуация была с занимающимся производством электрического оборудования ООО «НПП “Отэк”». В нем до мая 2023 года у Карнеева было 100%, доверительным управляющим которых с октября 2022 года также был «Бизнес-Альянс».