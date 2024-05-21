Каким будет курс рубля 22 мая 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций во вторник терял позиции. Одной из причин негативной динамики стал спад в тяжеловесных акциях «Газпрома» на дивидендных новостях. Дополнительное давление оказали укрепление рубля и ценовое снижение в сырьевых товарах.
Ухудшились внешнерыночные настроения. В заметном минусе завершили торги китайские биржи, краснели сегодня Euro Stoxx 50 и американские фьючерсы. Усиление геополитической неопределенности, отсутствие ясности со сроками начала снижения ставок ФРС, признаки возвращения напряженности в торговые отношения США и КНР и неоднозначная макростатистика периодически провоцируют инвесторов на уход от риска.
Завтра на американском рынке ожидают публикацию протоколов FOMC, будет раскрыта статистика по продажам на вторичном рынке жилья, квартальную финотчетность представит NVIDIA. В середине недели состоится годовое собрание акционеров Интер РАО, будет обсуждаться тема дивидендных выплат, в этот же день совет директоров Норникеля примет решение по дивидендам за 2023 год, Мосбиржа раскроет финансовые результаты по МСФО за I квартал.
Новостной фон вокруг «Газпрома» послужил триггером к снятию перегретости рынка после череды «бычьих» сессий и выхода за 3500 п. по индексу Мосбиржи. Мы полагаем, что влияние этой истории на рынок может быть нивелировано в ближайшие сессии, просадка начнет выкупаться. Прогноз на 22 мая- 3385−3485 п.
Во вторник доллар подобрался к круглой отметке 90 рублей. Характер курсовых движений может говорить о разовых дополнительных продажах валюты экспортерами, которые заблаговременно аккумулируют рубли к фискальным платежам, пик которых пройдет 28 мая. Помимо налогового периода рубль поддерживают следующие факторы: относительно комфортные цены на нефть, жесткий курс ДКП, нормы обязательной продажи экспортной выручки, валютные интервенции ЦБ. В свою очередь давление могут оказывать высокие расходы бюджета, влияние санкций на доходы РФ, острая геополитика, спрос населения на иностранную валюту перед сезоном отпусков. Краткосрочно доллар может протестировать уровни чуть ниже 90, но в целом более вероятно сохранение курса в пределах 90−92.
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