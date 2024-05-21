Каким будет курс рубля 22 мая 2024: прогноз эксперта

Во вторник доллар подобрался к круглой отметке 90 рублей. Характер курсовых движений может говорить о разовых дополнительных продажах валюты экспортерами, которые заблаговременно аккумулируют рубли к фискальным платежам, пик которых пройдет 28 мая. Помимо налогового периода рубль поддерживают следующие факторы: относительно комфортные цены на нефть, жесткий курс ДКП, нормы обязательной продажи экспортной выручки, валютные интервенции ЦБ. В свою очередь давление могут оказывать высокие расходы бюджета, влияние санкций на доходы РФ, острая геополитика, спрос населения на иностранную валюту перед сезоном отпусков. Краткосрочно доллар может протестировать уровни чуть ниже 90, но в целом более вероятно сохранение курса в пределах 90−92.