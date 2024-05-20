Володин назвал дату парламентских слушаний по налогам

«Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще не выработали, они определяются. Но уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы в налоговой системе предложение о прогрессии не затронуло большинство граждан и касалось только тех, у кого высокие доходы», — сказал он.