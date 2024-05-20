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Васильев: планируется расширение использования маткапитала

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В ближайших планах в Госдуме расширить возможности использования материнского капитала, заявил глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Источник: Freepik

«В ближайших планах… расширить возможности использования материнского капитала», — сказал Васильев на заседании фракции с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко.

По его словам, в планах также принять в первом чтении партийный законопроект, позволяющий обменивать квартиру, купленную с использованием материнского капитала либо на большую площадь, либо на более дорогую по кадастровой стоимости.

«Законодательно обеспечить продление семейной ипотеки до 2030 года для семей с детьми до шести лет», — добавил также Васильев говоря о задачах на ближайшее время.