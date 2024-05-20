В каких регионах РФ самые низкие пенсии

По данным на 1 мая 2024 года средний размер пенсий в Республике Ингушетия −15 420 ₽., в Чеченской Республике — 15 840 ₽., в Республике Дагестан — 16 490 ₽., в Кабардино-Балкарской республике — 16 570 ₽., в Карачаево-Черкесии — 16 670 ₽..
Республики Северо-Кавказского федерального округа находятся в числе регионов с самыми низкими зарплатами. «Например, жители Ингушетии в среднем получают чуть больше 32 тысяч рублей в месяц. Это в четыре с лишним раза меньше, чем, скажем, зарабатывают жители Чукотки», — отмечает экономист.
Сложная ситуация с зарплатами в вышеперечисленных регионах объясняется рядом факторов:
— высокий уровень безработицы,
— большое количество сельского населения,
— отсутствие промышленных и производственных гигантов,
— низкая инвестиционная активность.
При этом из-за довольно высокого уровня рождаемости и переизбытка рабочей силы в этих регионах сложилась сильная конкуренция за рабочие места.
В таких условиях, по словам Тулупниковой, работодатели не торопятся повышать зарплаты. Значительная доля жителей северокавказских республик не получили необходимого трудового стажа, в результате чего там стало много людей, получающих социальные пенсии, которые скромнее, чем трудовые пенсии.
Эксперт напомнила, что в СССР тоже наблюдался сильный разрыв между региональными пенсиями, но тогда люди при любой пенсии могли удовлетворить основные свои запросы. В сегодняшних реалиях достойный уровень жизни при минимальном размере пенсионных выплат поддерживать проблематично, констатировала Тулупникова.
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