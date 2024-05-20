В каких регионах РФ самые низкие пенсии

Республики Северо-Кавказского федерального округа находятся в числе регионов с самыми низкими зарплатами. «Например, жители Ингушетии в среднем получают чуть больше 32 тысяч рублей в месяц. Это в четыре с лишним раза меньше, чем, скажем, зарабатывают жители Чукотки», — отмечает экономист.