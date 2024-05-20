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В каких регионах РФ самые низкие пенсии

Чем выше средний уровень зарплаты в регионе, тем выше там и размер пенсий, и наоборот. В каких регионах РФ самые невысокие пенсии, рассказала старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова.

Источник: РИА "Новости"

По данным на 1 мая 2024 года средний размер пенсий в Республике Ингушетия −15 420 ₽., в Чеченской Республике — 15 840 ₽., в Республике Дагестан — 16 490 ₽., в Кабардино-Балкарской республике — 16 570 ₽., в Карачаево-Черкесии — 16 670 ₽..

Республики Северо-Кавказского федерального округа находятся в числе регионов с самыми низкими зарплатами. «Например, жители Ингушетии в среднем получают чуть больше 32 тысяч рублей в месяц. Это в четыре с лишним раза меньше, чем, скажем, зарабатывают жители Чукотки», — отмечает экономист.

Средняя зарплата в Кабардино-Балкарии держится на уровне 36 тысяч рублей, что тоже ниже, чем в большинстве регионов страны. «Соответственно, размер пенсий на Северном Кавказе оставляет желать лучшего», — признает эксперт.

Сложная ситуация с зарплатами в вышеперечисленных регионах объясняется рядом факторов:

— высокий уровень безработицы,

— большое количество сельского населения,

— отсутствие промышленных и производственных гигантов,

— низкая инвестиционная активность.

При этом из-за довольно высокого уровня рождаемости и переизбытка рабочей силы в этих регионах сложилась сильная конкуренция за рабочие места.

В таких условиях, по словам Тулупниковой, работодатели не торопятся повышать зарплаты. Значительная доля жителей северокавказских республик не получили необходимого трудового стажа, в результате чего там стало много людей, получающих социальные пенсии, которые скромнее, чем трудовые пенсии.

Эксперт напомнила, что в СССР тоже наблюдался сильный разрыв между региональными пенсиями, но тогда люди при любой пенсии могли удовлетворить основные свои запросы. В сегодняшних реалиях достойный уровень жизни при минимальном размере пенсионных выплат поддерживать проблематично, констатировала Тулупникова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».