Топ-5 регионов с самой высокой пенсией в России в 2024 году

В 2023 году разница между пенсиями в разных регионах России составила 23 тысяч рублей. А самая высокая региональная пенсия превысила самую низкую примерно в 2,5 раза. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова.
В топ регионов с самыми высокими пенсиями, по словам эксперта, входят:
- Чукотский АО (36 560 рублей)
- Ямало-Ненецкий АО (34 190 рублей)
- Москва (32 670 рублей)
- Магаданская область (31 580 рублей)
- Ненецкий АО (27 810 рублей)
«Можно видеть, что, помимо вполне очевидной в данном списке “богатой” Москвы с её щедрыми надбавками для пенсионеров, в целом максимальные пенсии получают жители северных регионов», — отмечает экономист.
Вслед за перечисленными регионами идут Камчатский край, Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО — Югра, Республика Саха (Якутия) и Тюменская область.
По мнению Тулупниковой, всё вполне логично. Ведь предусмотрены всяческие доплаты прежде всего за работу и проживание в определённых регионах, сельским жителям, а также представителям определённых профессий.
А это актуально именно для северных и иных удаленных регионов с экстремальными природными условиями. При этом номинальное различие в сторону значительного повышения пенсий в подобных регионах не особо радует: хотя на Севере начисления заметно выше, но и жизнь там обходится значительно дороже.
Размер пенсии по старости состоит из фиксированной части и страховой части, формируемой за счёт пенсионных баллов. Обе части индексируются с учетом инфляции и величины прожиточного минимума в регионе.
«Получается, регионы с самыми высокими зарплатами могут похвастаться и самыми высокими пенсиями по старости», — говорит эксперт.
Например, средняя зарплата на Чукотке превышает 141 тысячу рублей благодаря надбавкам за работу на Крайнем Севере. Поэтому регион и возглавляет топ-5 лидеров по пенсионным выплатам.
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