Топ-5 регионов с самой высокой пенсией в России в 2024 году

А это актуально именно для северных и иных удаленных регионов с экстремальными природными условиями. При этом номинальное различие в сторону значительного повышения пенсий в подобных регионах не особо радует: хотя на Севере начисления заметно выше, но и жизнь там обходится значительно дороже.