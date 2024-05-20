Силуанов: прогрессивная шкала НДФЛ может коснуться только обеспеченных граждан

Он отметил, что сейчас предложения о параметрах изменения налогооблажения доходов граждан России еще находятся на доработке. Однако Силуанов отметил важность того, чтобы в рамках «справедливой налоговой системы» предложение о «прогрессии» не затронуло большинство граждан: оно должно касаться только тех, у кого высокие доходы.