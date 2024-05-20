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Силуанов: прогрессивная шкала НДФЛ может коснуться только обеспеченных граждан

Глава Минфина в ходе своего выступления в нижней палате парламента отметил, что пользу от налоговых изменений должны получить семьи с детьми.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что сейчас предложения о параметрах изменения налогооблажения доходов граждан России еще находятся на доработке. Однако Силуанов отметил важность того, чтобы в рамках «справедливой налоговой системы» предложение о «прогрессии» не затронуло большинство граждан: оно должно касаться только тех, у кого высокие доходы.

Также Силуанов в ходе выступления в Госдуме отметил необходимость распределения пользы от налоговых изменений получили в адрес семей с детьми — то есть те, которые нуждаются в государственной поддержке.

Как одно из предложений: семьям с двумя и более детей, имеющим невысокие доходы, будет предложен вычет по НДФЛ.

«Граждане, в том числе и те, для кого будет изменен порог ставки НДФЛ, должны будут видеть, на что идут уплачиваемые ими дополнительные налоги. Эти средства пойдут на социальное развитие страны, на решение важнейших для общества проблем», — отметил министр финансов.

Он добавил, что у кабмина «достаточно инструментов» для «предотвращения схем ухода от налогов» богатыми налогоплательщиками.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».