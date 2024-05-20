Понедельник для нефти и газа

Поддержку золоту и нефти оказала череда тревожных новостей — смерть президента Ирана и сообщения о болезни короля Саудовской Аравии. Обе страны — одни из крупнейших производителей нефти в мире. Однако данные негативные события пока не подтверждают риск ограничения поставок нефти. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что «никаких нарушений в делах страны не произойдет».