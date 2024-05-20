Понедельник для нефти и газа

Нефть марки Brent поднялась выше $84 за баррель и 200-дневной скользящей средней. Закрепление котировок на этом уровне можно расценивать как бычий сигнал.
Ростовым признаком служит также удержание активом одного из своих восходящих трендов.
Ближайшее локальное сопротивление — $84,58 за баррель.
Поддержку золоту и нефти оказала череда тревожных новостей — смерть президента Ирана и сообщения о болезни короля Саудовской Аравии. Обе страны — одни из крупнейших производителей нефти в мире. Однако данные негативные события пока не подтверждают риск ограничения поставок нефти. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что «никаких нарушений в делах страны не произойдет».
Умеренный позитив для цен сырьевых товаров несет торможение роста индекса доллара DXY.
Фьючерсы на природный газ продолжили движение наверх. Котировки пришли ровно в тот блок, в котором торговались прошлым летом. Безоткатный рост идет уже месяц — вероятна коррекция. Актив довольно волатильный, поэтому и коррекции могут быть резкими и глубокими.
Глобальная техническая картина указывает на выход из нисходящей тенденции.
Ключевые уровни:
$2,627 — уровень максимального объема сделок
$2,815 — верхнее сопротивление
$2,155 — возможная цель коррекции
$2,2 — средняя спотовая цена на природный газ в 2024 г., согласно прогнозу EIA.
Срок действия текущего контракта истекает на следующей неделе — 29 мая.
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