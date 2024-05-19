Как перестановки в правительстве и ведомствах скажутся на рубле и рынках

Михаил Мишустин, утвержденный Госдумой на посту председателя правительства, заявил о продолжении прежнего курса кабинета министров. Госдума продолжает рассмотрение и утверждение министров, вице-премьеров, но президент РФ уже поставил задачу — стремиться к поставленным ранее национальным целям развития.
Рубль и рынки
На фоне кадровых предложений курс евро и доллара на Мосбирже упали почти на рубль в понедельник 13 мая — доллар подешевел на 0,9% до 91,4 рубля, евро — на 0,7% до 98,85 рубля. Из-за ослабления доллара индекс РТС, отражающий долларовую стоимость российских акций, вырос на 1%, а рублеваый фондовый индекс Мосбиржи увеличился на 0,4%.
Похоже, что российские власти решили делать ставку на развитие отраслей, приоритетных для ВПК, в частности на усилении обрабатывающей промышленности и развитии перспективных технологий, считает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам». По его словам, макроэкономический блок уходит под влияние Александра Новака, который ранее неплохо себя зарекомендовал в части восстановления добывающих отраслей и обхода западных санкций по поставкам нефти.
Кандидат на должность министра финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин намерен продолжать проводить сбалансированную политику, основанную на бюджетных правилах. «Принципиально такая расстановка сил не должна привести к каким-то значимым для рубля подвижкам», — отметил Александр Потавин. По его мнению, единственная интрига в составе правительства, которая может привести к влиянию на рубль — назначение нового главы Центробанка. «Если Эльвира Набиуллина останется во главе Центробанка, стабильность курса рубля в краткосрочной перспективе сохранится», — считает он.
По оценке экономиста Владимира Рожанковского, управляющего директорп Trade123, в целом рынок оценивает текущие перестановки в правительстве позитивно. «Мишустин зарекомендовал себя как организованный и требовательный премьер, и на его месте представить себе кого-либо другого сейчас было бы сложно. Минимальные перестановки его ближайшего окружения гарантируют ему высокий уровень автономности и неприкосновенности», — отметил экономист.
Владимир Рожанковский также считает основной интригой рынка назначение главы ЦБ РФ. По его словам, несмотря на отсутствие какой-либо фактуры, среди инвесторов и аналитиков упорно ходят слухи о грядущей отставке Эльвира Набиуллиной. «Прошлогодняя девальвация рубля широким фронтом прошлась по бизнесу, и это видно как по многочисленным перекосам в бухгалтерских отчётах публичных компаний за прошлый год, так и в ситуации с ростом задолженности по кредитам и снижению темпов роста строительного сектора», — пояснил экономист. По его мнению, инвесторы ждут проактивной, профилактической работы против причин и истоков слабости рубля, так как стабильность рубля в нынешнее сложное время остается основой основ.
«Судя по высказываниям представителей официальных лиц РФ, власти в ближайшие годы намерены расширять меры поддержки национального фондового рынка, направленные на увеличение его капитализации и самодостаточности», — отметила Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».
Так, Владимир Путин упоминал о целях роста капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году и до 75% к 2036 году. «Очевидно, такой динамики можно будет добиться путем увеличения привлекательности инвестиций, в том числе за счет выхода новых компаний на IPO, число которых в последние месяцы значительно увеличилось», — считает она. Кроме того, по мнению аналитика, можно ожидать расширения доступных программ для инвестиций, например, ИИС-3 или программ, связанных со страхованием. Самодостаточность же фондового рынка по словам кандидата на пост министра финансов РФ Силуанова является одной из ключевых задач Минфина. Власти явно заинтересованы в том, чтобы фондовый рынок продолжал активно развиваться, считает Елена Кожухова.
На рубль могут влиять ожидаемые поправки в налоговое законодательство: публичное обсуждение налоговой реформы начнется в Госдуме 20 мая, прогнозирует эксперт. «Ранее власти также упоминали возможное увеличение налоговой нагрузки на физических лиц: если такой сценарий реализуется, нельзя исключать ухода части доходов в теневую экономику или же сокращения сбережений граждан», — отметила Елена Кожухова. По ее мнению, в среднесрочном периоде при этом бюджетное правило и ФНБ, как обещает Силуанов, сохранятся в политике Минфина, соответственно, основные влияющие на рубль экономические факторы в ближайшие месяцы также останутся прежними.
Ставка ЦБ РФ и бюджет
«В новом составе правительства министр финансов Антон Силуанов, как ожидается, сохранит свой пост», — отметила Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».
А в своем выступлении в комитете Госдумы по бюджету и налогам он сообщил, что Минфин готовит предложения по совершенствованию налоговой политики в рамках расширения ресурсной базы бюджета для реализации приоритетов президентского указа, напомнила она. Среди целей указа — поддержка семей с детьми и граждан, нуждающихся в помощи государства, обеспечение технологического суверенитета, обеспечение безопасности страны и нужд специальной военной операции.
По ее мнению, важно, что Антон Силуанов высказался за сохранение и развитие бюджетного правила и Фонда национального благосостояния (ФНБ) как инструментов бюджетной устойчивости и подтвердил, что начиная со следующего года Минфин планирует использовать средства ФНБ исключительно на инвестиционное развитие.
В 2022—2024 гг. ФНБ использовался также на финансирование бюджетного дефицита, что должно по плану прекратиться с 2025 года. Также он отметил, что Минфин и дальше в своей долговой политике будет аккуратно относиться к наращиванию процентных расходов.
Как сказала на пресс-конференции по итогам апрельского заседания глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, значимое влияние на дальнейшую динамику экономики и инфляции может оказать ожидаемое уточнение параметров бюджетной политики в связи с посланием президента, напомнила также Ольга Беленькая.
Возможный дополнительный объем спроса государства на расходы, по мнению ЦБ, провоцирует рост потребительских цен и остается проинфляционным фактором, который пришлось бы компенсировать более высокой траекторией ключевой ставки.
«Пока нет информации об изменении среднесрочных бюджетных параметров (публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы РФ начнется в Госдуме 20 мая), преждевременно делать выводы о том, как они повлияют на ключевую ставку ЦБ», — отметила Ольга Беленькая.
Но по ее мнению, преемственность в руководстве Минфина и заявлениях Антона Силуанова в целом говорят о намерении сохранять приоритеты макроэкономической и бюджетной стабильности, что может несколько ослабить опасения ЦБ. В этом случае, как и ожидалось, снижение ставки произойдет до конца года.
Тем не менее, Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ в конце второго квартала на уровне 7,7%, сообщается в майском комментарии регулятора. В апреле Банк России ухудшил прогноз по инфляции в России на 2024 год до 4,3−4,8% с 4−4,5%. Это все дальше от цели регулятора — снизить инфляцию до 4%.
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