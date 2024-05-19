Как перестановки в правительстве и ведомствах скажутся на рубле и рынках

Так, Владимир Путин упоминал о целях роста капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году и до 75% к 2036 году. «Очевидно, такой динамики можно будет добиться путем увеличения привлекательности инвестиций, в том числе за счет выхода новых компаний на IPO, число которых в последние месяцы значительно увеличилось», — считает она. Кроме того, по мнению аналитика, можно ожидать расширения доступных программ для инвестиций, например, ИИС-3 или программ, связанных со страхованием. Самодостаточность же фондового рынка по словам кандидата на пост министра финансов РФ Силуанова является одной из ключевых задач Минфина. Власти явно заинтересованы в том, чтобы фондовый рынок продолжал активно развиваться, считает Елена Кожухова.